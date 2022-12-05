https://ria.ru/20221205/ukraina-1836335528.html

СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии

СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии

Украинские военнослужащие разочаровались переданными Италией минометами 1966 года, пишет газета Corriere della Serra. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:33

2022-12-05T10:33

2022-12-05T11:39

в мире

гуидо крозетто

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

италия

рим

украина

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие разочаровались переданными Италией минометами 1966 года, пишет газета Corriere della Serra.По словам солдат ВСУ, оптику для орудий изготовили практически сразу после окончания Второй мировой войны. Эта техника намного хуже, чем советские аналоги того периода, подчеркнули артиллеристы.Украинские бойцы также пожаловались, что Италия передала им орудия без боеприпасов."Нам пришлось довольствоваться американским и польским вооружением, которое много весит. Из-за этого снижаются показатели точности и дальности выстрела. Поэтому мы пытаемся заменить эту технику гораздо более совершенными шведскими минометами", — рассказали военнослужащие газете.В ноябре глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит новые поставки вооружений для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что отправка военной техники только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html

https://ria.ru/20221129/oruzhie-1835095519.html

италия

рим

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, гуидо крозетто, дмитрий песков (спецпредставитель президента), италия, рим, украина, вооруженные силы украины, нато