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СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии - РИА Новости, 05.12.2022
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СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии
СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии
Украинские военнослужащие разочаровались переданными Италией минометами 1966 года, пишет газета Corriere della Serra. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:33
2022-12-05T11:39
в мире
гуидо крозетто
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италия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие разочаровались переданными Италией минометами 1966 года, пишет газета Corriere della Serra.По словам солдат ВСУ, оптику для орудий изготовили практически сразу после окончания Второй мировой войны. Эта техника намного хуже, чем советские аналоги того периода, подчеркнули артиллеристы.Украинские бойцы также пожаловались, что Италия передала им орудия без боеприпасов."Нам пришлось довольствоваться американским и польским вооружением, которое много весит. Из-за этого снижаются показатели точности и дальности выстрела. Поэтому мы пытаемся заменить эту технику гораздо более совершенными шведскими минометами", — рассказали военнослужащие газете.В ноябре глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит новые поставки вооружений для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что отправка военной техники только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html
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в мире, гуидо крозетто, дмитрий песков (спецпредставитель президента), италия, рим, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Гуидо Крозетто, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Италия, Рим, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
10:33 05.12.2022 (обновлено: 11:39 05.12.2022)
 
СМИ: ВСУ разочаровались в поставленном Италией оружии

Corriere della Serra: ВСУ разочаровались в итальянских минометах 1966 года производства

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие разочаровались переданными Италией минометами 1966 года, пишет газета Corriere della Serra.
По словам солдат ВСУ, оптику для орудий изготовили практически сразу после окончания Второй мировой войны. Эта техника намного хуже, чем советские аналоги того периода, подчеркнули артиллеристы.

"Это устаревшие модели, которые были изготовлены в 1966 году, а системы оптики и наведения датируются 1947 годом", — цитирует издание слова военных.

Украинские бойцы также пожаловались, что Италия передала им орудия без боеприпасов.
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"Нам пришлось довольствоваться американским и польским вооружением, которое много весит. Из-за этого снижаются показатели точности и дальности выстрела. Поэтому мы пытаемся заменить эту технику гораздо более совершенными шведскими минометами", — рассказали военнослужащие газете.
В ноябре глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит новые поставки вооружений для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что отправка военной техники только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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В миреГуидо КрозеттоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ИталияРимУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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