https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html

СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией

СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией

НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:26

2022-12-05T09:26

2022-12-05T11:34

в мире

украина

нато

киев

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico. "Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках", — говорится в публикации. Как отмечает автор, во время учений, прошедших в Таллине на прошлой неделе, киберсилы НАТО применили новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221205/ssha-1836303608.html

украина

киев

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, нато, киев