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СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
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СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией
СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией
НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:26
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в мире
украина
нато
киев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico. "Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках", — говорится в публикации. Как отмечает автор, во время учений, прошедших в Таллине на прошлой неделе, киберсилы НАТО применили новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, нато, киев
В мире, Украина, НАТО, Киев
09:26 05.12.2022 (обновлено: 11:34 05.12.2022)
 
СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией

Politico узнала о планах НАТО использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией

© РИА НовостиВоеннослужащий НАТО
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости
Военнослужащий НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico.
"Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках", — говорится в публикации.
Как отмечает автор, во время учений, прошедших в Таллине на прошлой неделе, киберсилы НАТО применили новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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