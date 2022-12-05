09:26 05.12.2022 (обновлено: 11:34 05.12.2022)
СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией
Politico узнала о планах НАТО использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией
Военнослужащий НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico.
"Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках", — говорится в публикации.
Как отмечает автор, во время учений, прошедших в Таллине на прошлой неделе, киберсилы НАТО применили новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.