https://ria.ru/20221205/ukraina-1836319762.html

Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге

Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге - РИА Новости, 05.12.2022

Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге

Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:03

2022-12-05T09:03

2022-12-05T09:03

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

александр вилкул

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.Ранее Вилкул сообщил, что ночью в городе произошло несколько взрывов."Разрушения очень значительные. Пожар потушен", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, украина, александр вилкул