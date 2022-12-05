https://ria.ru/20221205/ukraina-1836319762.html
Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге
Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге - РИА Новости, 05.12.2022
Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге
Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:03
2022-12-05T09:03
2022-12-05T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.Ранее Вилкул сообщил, что ночью в городе произошло несколько взрывов."Разрушения очень значительные. Пожар потушен", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул
Власти сообщили о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге
Мэр Вилкул сообщил о пожаре и разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге