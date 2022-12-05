https://ria.ru/20221205/ucheniya-1836490074.html

Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя

Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя - РИА Новости, 05.12.2022

Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя

Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:00

2022-12-05T18:00

2022-12-05T18:00

безопасность

балтийское море

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и розыгрыша учебного морского боя с корабельной ударной группировкой условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.Экипажи отработают обнаружение отряда противника и произведут совместные электронные пуски ракет. В ходе условной стрельбы ракетами корабли выполнят реальные боевые упражнения постановки помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.Кроме того, корабли проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням, отработают совместное маневрирование, связь и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.

https://ria.ru/20221125/grad-1834208667.html

балтийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии