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Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя - РИА Новости, 05.12.2022
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Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя - РИА Новости, 05.12.2022
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя
Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:00
2022-12-05T18:00
безопасность
балтийское море
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и розыгрыша учебного морского боя с корабельной ударной группировкой условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.Экипажи отработают обнаружение отряда противника и произведут совместные электронные пуски ракет. В ходе условной стрельбы ракетами корабли выполнят реальные боевые упражнения постановки помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.Кроме того, корабли проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням, отработают совместное маневрирование, связь и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.
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безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России
18:00 05.12.2022
 
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя

Десять ракетных кораблей Балтийского флота вышли в море для отработки морского боя

© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово"
Малый ракетный корабль проекта 22800 Одинцово - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Евгений Еремкин
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и розыгрыша учебного морского боя с корабельной ударной группировкой условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.
"В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград". В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению – противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника", - сообщили на флоте.
Экипажи отработают обнаружение отряда противника и произведут совместные электронные пуски ракет. В ходе условной стрельбы ракетами корабли выполнят реальные боевые упражнения постановки помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.
Кроме того, корабли проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням, отработают совместное маневрирование, связь и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Град - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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БезопасностьБалтийское мореБалтийский флот ВМФ России
 
 
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