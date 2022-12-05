https://ria.ru/20221205/ucheniya-1836490074.html
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя - РИА Новости, 05.12.2022
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя
Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:00
2022-12-05T18:00
2022-12-05T18:00
безопасность
балтийское море
балтийский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738905151_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_aac99bbea0d3c35fb2427b0381814e07.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и розыгрыша учебного морского боя с корабельной ударной группировкой условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.Экипажи отработают обнаружение отряда противника и произведут совместные электронные пуски ракет. В ходе условной стрельбы ракетами корабли выполнят реальные боевые упражнения постановки помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.Кроме того, корабли проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням, отработают совместное маневрирование, связь и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.
https://ria.ru/20221125/grad-1834208667.html
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738905151_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_cd7e33520c0a34241599eb18f14ffa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России
Отряд ракетных кораблей Балтфлота вышел в море для отработки морского боя
Десять ракетных кораблей Балтийского флота вышли в море для отработки морского боя
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка из восьми ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота вышла в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и розыгрыша учебного морского боя с корабельной ударной группировкой условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.
"В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград". В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению – противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника", - сообщили на флоте.
Экипажи отработают обнаружение отряда противника и произведут совместные электронные пуски ракет. В ходе условной стрельбы ракетами корабли выполнят реальные боевые упражнения постановки помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.
Кроме того, корабли проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням, отработают совместное маневрирование, связь и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.