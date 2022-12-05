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Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей - РИА Новости, 05.12.2022
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Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей
Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей - РИА Новости, 05.12.2022
Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей
Кислородное голодание у тюленей в Каспийском море мог вызвать выброс природного газа, пока это основная версия, заявила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:00
2022-12-05T14:19
светлана радионова
каспийское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кислородное голодание у тюленей в Каспийском море мог вызвать выброс природного газа, пока это основная версия, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник.По последним данным, на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с гипоксией (кислородным голоданием) у животных."Да, ученые высказывают именно это предположение, пока это основная версия", - сказала Радионова в эфире "России 24" в ответ на вопрос, мог ли выброс природного газа стать причиной кислородного голодания тюленей.По ее словам, все окончательные выводы Росприроднадзор сможет предоставить только к концу недели, когда будут взяты все пробы.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
https://ria.ru/20221128/more-1834895747.html
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светлана радионова, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Светлана Радионова, Каспийское море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
14:00 05.12.2022 (обновлено: 14:19 05.12.2022)
 
Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей

Росприроднадзор назвал выброс природного газа причиной гибели нерп в Каспийском море

© Фото : Каспийский природоохранный центрПогибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Каспийский природоохранный центр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кислородное голодание у тюленей в Каспийском море мог вызвать выброс природного газа, пока это основная версия, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник.
По последним данным, на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с гипоксией (кислородным голоданием) у животных.
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"Да, ученые высказывают именно это предположение, пока это основная версия", - сказала Радионова в эфире "России 24" в ответ на вопрос, мог ли выброс природного газа стать причиной кислородного голодания тюленей.
По ее словам, все окончательные выводы Росприроднадзор сможет предоставить только к концу недели, когда будут взяты все пробы.
Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
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Светлана РадионоваКаспийское мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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