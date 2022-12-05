https://ria.ru/20221205/tyuleni-1836403855.html

Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей

Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей - РИА Новости, 05.12.2022

Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели тюленей

Кислородное голодание у тюленей в Каспийском море мог вызвать выброс природного газа, пока это основная версия, заявила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:00

2022-12-05T14:00

2022-12-05T14:19

светлана радионова

каспийское море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кислородное голодание у тюленей в Каспийском море мог вызвать выброс природного газа, пока это основная версия, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник.По последним данным, на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с гипоксией (кислородным голоданием) у животных."Да, ученые высказывают именно это предположение, пока это основная версия", - сказала Радионова в эфире "России 24" в ответ на вопрос, мог ли выброс природного газа стать причиной кислородного голодания тюленей.По ее словам, все окончательные выводы Росприроднадзор сможет предоставить только к концу недели, когда будут взяты все пробы.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

https://ria.ru/20221128/more-1834895747.html

https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834699746.html

каспийское море

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светлана радионова, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)