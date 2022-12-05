https://ria.ru/20221205/tyuleni-1836385089.html
Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море
Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море - РИА Новости, 05.12.2022
Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море
Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:11
2022-12-05T13:11
2022-12-05T14:08
происшествия
светлана радионова
каспийское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия-24"."Не видим механических повреждений, не видим повреждений от сетей или других рыболовных снастей, поэтому ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием", — пояснила она.При этом она отметила, что нехватку кислорода у нерп мог вызвать выброс природного газа, это основная версия ученых. По ее словам, все окончательные выводы Росприроднадзор сможет предоставить только к концу недели, когда будут взяты все пробы.По последним данным, на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В Минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана естественными природными факторами, а численность нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч.Каспийская нерпа — единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она —уникальный представитель семейства настоящих тюленей.
https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836231267.html
https://ria.ru/20221204/gibel-1836282870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлана радионова, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология, россия
Происшествия, Светлана Радионова, Каспийское море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология, Россия
13:11 05.12.2022 (обновлено: 14:08 05.12.2022)
Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море
Глава Росприроднадзора Радионова: тюлени в Каспийском море погибли от недостатка кислорода