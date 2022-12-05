https://ria.ru/20221205/tyuleni-1836385089.html

Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море

Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море - РИА Новости, 05.12.2022

Глава Росприроднадзора назвала причину гибели тюленей в Каспийском море

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:11

2022-12-05T13:11

2022-12-05T14:08

происшествия

светлана радионова

каспийское море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия-24"."Не видим механических повреждений, не видим повреждений от сетей или других рыболовных снастей, поэтому ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием", — пояснила она.При этом она отметила, что нехватку кислорода у нерп мог вызвать выброс природного газа, это основная версия ученых. По ее словам, все окончательные выводы Росприроднадзор сможет предоставить только к концу недели, когда будут взяты все пробы.По последним данным, на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В Минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана естественными природными факторами, а численность нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч.Каспийская нерпа — единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она —уникальный представитель семейства настоящих тюленей.

https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836231267.html

https://ria.ru/20221204/gibel-1836282870.html

каспийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, светлана радионова, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология, россия