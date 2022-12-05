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В России создают сверхсистему для предотвращения аварий на предприятиях
В России создают сверхсистему для предотвращения аварий на предприятиях - РИА Новости, 05.12.2022
В России создают сверхсистему для предотвращения аварий на предприятиях
Собирать и классифицировать данные об аварийных факторах на производствах в разы быстрее поможет нейросетевой комплекс с обучающим интеллектуальным модулем,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:00
2022-12-05T03:00
2022-12-05T03:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
томский университет систем управления и радиоэлектроники
томск
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Собирать и классифицировать данные об аварийных факторах на производствах в разы быстрее поможет нейросетевой комплекс с обучающим интеллектуальным модулем, который создают в ТУСУРе, считают в вузе. На базе разработки исследователи планируют создать комплексную быстро обучающуюся сверхсистему. Об этом сообщили в программном офисе "Приоритет 2030" ТУСУР.На крупных предприятиях, особенно нефте- и газодобывающих или АЭС, необходимы особенно точные системы предотвращения аварийных ситуаций. ЧП может привести к крупным потерям ресурсов либо возникновению опасностей для жизни сотрудников, пояснили в Томском государственном университете систем радиоуправления и электроники (ТУСУР).Своевременный сбор колоссального количества данных о функционировании оборудования практически не возможен без помощи компьютерных технологий. Чаще всего для мониторинга используются специальные программы. В более технологичных предприятиях статистическую информацию не только собирают, но и анализируют нейросети, уточнили специалисты.Ученые ТУСУР предложили следующий этап "умных" противоаварийных систем — со сверхбыстрым обучением нейросетей в реальном времени. Согласно задумке разработчиков, развитие компонентов искусственного интеллекта обеспечивает специальный модуль, который следит за адаптацией сети сбора данных к изменяющимся обстоятельствам.Ученый пояснил, что в результате работы модуля, который подготавливает актуальные данные для постоянной адаптации нейросетей, можно получать исчерпывающие данные о состоянии оборудования в разы быстрее, чем если бы такую подготовку выполнял человек."Но критерии факторов риска для интеллектуального блока по-прежнему подготавливают эксперты, и конечный анализ информации тоже проводит специализированная команда сотрудников предприятия. Вместе с тем уровень обучаемости имеющихся компонентов достаточно высок, при совершении и фиксации своей ошибки система "учится", больше ее не совершает", — дополнил Боровской.Организовать автономный и быстро обучающийся комплекс ученые планируют в ближайшие пять-семь лет. Наиболее вероятным путем достижения результата исследователи видят выстраивание так называемого ансамбля нейросетей, продолжил он. Это значит — соединить искусственные нейронные сети разного типа (сверточные сети, сети памяти и другие) в единый механизм. В таком случае, если выстроить их слаженную работу, то они смогут дополнять и корректировать друг друга.Игорь Боровской обратил внимание, что разработки вуза уже проходит апробацию в одной из крупных российских нефтяных компаний. Результатом сотрудничества университета с индустриальным партнером могут стать протоколы обработки данных как об обнаруженных, так и о вероятных дефектах в стенках нефтепроводов.Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20220928/yufu-1819827718.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, томский университет систем управления и радиоэлектроники, томск
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Собирать и классифицировать данные об аварийных факторах на производствах в разы быстрее поможет нейросетевой комплекс с обучающим интеллектуальным модулем, который создают в ТУСУРе
, считают в вузе. На базе разработки исследователи планируют создать комплексную быстро обучающуюся сверхсистему. Об этом сообщили в программном офисе "Приоритет 2030" ТУСУР.
На крупных предприятиях, особенно нефте- и газодобывающих или АЭС, необходимы особенно точные системы предотвращения аварийных ситуаций. ЧП может привести к крупным потерям ресурсов либо возникновению опасностей для жизни сотрудников, пояснили в Томском государственном университете систем радиоуправления и электроники (ТУСУР).
Своевременный сбор колоссального количества данных о функционировании оборудования практически не возможен без помощи компьютерных технологий. Чаще всего для мониторинга используются специальные программы. В более технологичных предприятиях статистическую информацию не только собирают, но и анализируют нейросети, уточнили специалисты.
Ученые ТУСУР предложили следующий этап "умных" противоаварийных систем — со сверхбыстрым обучением нейросетей в реальном времени. Согласно задумке разработчиков, развитие компонентов искусственного интеллекта обеспечивает специальный модуль, который следит за адаптацией сети сбора данных к изменяющимся обстоятельствам.
"Наша разработка — интеллектуальные системы нового поколения. Сегодня "умная система" ищет лучшие решения проблемы при некотором наборе негативных условий. Мы предлагаем нацеливать ее на оптимальное самообучение в любой ситуации", — рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории "Системного проектирования и автоматического расчета систем" ТУСУРа Игорь Боровской.
Ученый пояснил, что в результате работы модуля, который подготавливает актуальные данные для постоянной адаптации нейросетей, можно получать исчерпывающие данные о состоянии оборудования в разы быстрее, чем если бы такую подготовку выполнял человек.
"Но критерии факторов риска для интеллектуального блока по-прежнему подготавливают эксперты, и конечный анализ информации тоже проводит специализированная команда сотрудников предприятия. Вместе с тем уровень обучаемости имеющихся компонентов достаточно высок, при совершении и фиксации своей ошибки система "учится", больше ее не совершает", — дополнил Боровской.
Организовать автономный и быстро обучающийся комплекс ученые планируют в ближайшие пять-семь лет. Наиболее вероятным путем достижения результата исследователи видят выстраивание так называемого ансамбля нейросетей, продолжил он. Это значит — соединить искусственные нейронные сети разного типа (сверточные сети, сети памяти и другие) в единый механизм. В таком случае, если выстроить их слаженную работу, то они смогут дополнять и корректировать друг друга.
Игорь Боровской обратил внимание, что разработки вуза уже проходит апробацию в одной из крупных российских нефтяных компаний. Результатом сотрудничества университета с индустриальным партнером могут стать протоколы обработки данных как об обнаруженных, так и о вероятных дефектах в стенках нефтепроводов.
Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".