https://ria.ru/20221205/tseny-1836293610.html

Эксперт объяснил выравнивание цен на люксовые и бюджетные авто с пробегом

Эксперт объяснил выравнивание цен на люксовые и бюджетные авто с пробегом - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт объяснил выравнивание цен на люксовые и бюджетные авто с пробегом

Цены на премиальные и бюджетные модели автомобилей на вторичном рынке почти сравнялись, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:15

2022-12-05T02:15

2022-12-05T02:15

авто

россия

ян хайцеэр

цены

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Цены на премиальные и бюджетные модели автомобилей на вторичном рынке почти сравнялись, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, с каким риском связана покупка люксовой машины.Стоимость подержанных автомобилей премиум-класса со временем снижается значительнее, чем цены на бюджетные модели, это общемировая практика, отметил Хайцеэр. Особенно стремительно дешевеют люксовые машины, выпущенные более десяти лет назад, уточнил он. По словам эксперта, на российском вторичном рынке некоторые премиальные автомобили могут стоить даже дешевле, чем транспортные средства эконом-класса.Ценообразование на рынке подержанных автомобилей во многом определяется стоимостью технического обслуживания тех или иных моделей, а также доступностью запчастей, пояснил он. Покупая машину премиум-класса, автолюбитель должен быть готов к серьезным затратам в случае любой поломки, даже самой незначительной, предупредил эксперт."Как правило, содержать такой автомобиль дороже (чем бюджетную модель. — Прим. ред.) по всем показателям — от страхования до запчастей. Любая поломка там стоит в разы дороже. Например, колодки на бюджетный автомобиль могут стоить три тысячи рублей, а на премиальный —и 30 тысяч, и 60 тысяч рублей. При этом вы не знаете, когда сломается что-то, что не позволит вам эксплуатировать машину", — сказал Хайцеэр.Впрочем, бывают коллекционные автомобили, стоимость которых со временем только увеличивается, это исключение из правил, добавил эксперт.

https://ria.ru/20221130/lada-1835216331.html

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авто, россия, ян хайцеэр, цены