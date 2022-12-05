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Трасс собирается баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
Трасс собирается баллотироваться в качестве депутата парламента Британии - РИА Новости, 05.12.2022
Трасс собирается баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что вновь намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента от юго-западного... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:06
2022-12-05T18:06
2022-12-05T18:06
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что вновь намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента от юго-западного Норфолка на следующих выборах, сообщает издание Independent со ссылкой на представителя Трасс.В сообщении отмечается, что Трасс планирует продолжить активную работу в парламенте в качестве "заднескамеечника". При этом, как утверждает газета Express, никаких официальных заявлений о своем решении Трасс делать не будет. К вечеру понедельника все парламентарии от тори должны сообщить в штаб партии, будут ли они участвовать в выборах или нет.В октябре британское правительство во главе с Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня. На этом посту ее сменил Риши Сунак, который был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании.
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в мире, авто, лиз трасс, риши сунак, великобритания, норфолк (виргиния)
В мире, Авто, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Норфолк (Виргиния)
Трасс собирается баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
Independent: Трасс собирается баллотироваться в качестве депутата парламента