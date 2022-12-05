Рейтинг@Mail.ru
В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/tetkino-1836507557.html
В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома
В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома - РИА Новости, 05.12.2022
В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома
Больше 20 частных домов повреждены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, он остался без электричества, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:19
2022-12-05T19:19
специальная военная операция на украине
жкх
роман старовойт
курская область
украина
суджанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Больше 20 частных домов повреждены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, он остался без электричества, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Сегодня, 5 декабря, ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение. Предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Также, по словам главы региона, обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район Курской области."Еще один удар пришелся на Суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", — добавил Старовойт.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, роман старовойт, курская область, украина, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Украина, Суджанский район
19:19 05.12.2022
 
В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома

Старовойт: ВСУ при обстреле Теткино в Курской области повредили больше 20 частных домов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Больше 20 частных домов повреждены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, он остался без электричества, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня, 5 декабря, ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение. Предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.
Также, по словам главы региона, обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район Курской области.
"Еще один удар пришелся на Суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", — добавил Старовойт.
Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоман СтаровойтКурская областьУкраинаСуджанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала