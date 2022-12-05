https://ria.ru/20221205/tetkino-1836507557.html

В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома

В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома - РИА Новости, 05.12.2022

В Теткино Курской области при обстреле ВСУ были повреждены частные дома

Больше 20 частных домов повреждены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, он остался без электричества, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:19

2022-12-05T19:19

2022-12-05T19:19

специальная военная операция на украине

жкх

роман старовойт

курская область

украина

суджанский район

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ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Больше 20 частных домов повреждены в результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины, он остался без электричества, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Сегодня, 5 декабря, ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение. Предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Также, по словам главы региона, обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район Курской области."Еще один удар пришелся на Суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", — добавил Старовойт.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, роман старовойт, курская область, украина, суджанский район