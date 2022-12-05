https://ria.ru/20221205/tayvan-1836377162.html

Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань

Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань - РИА Новости, 05.12.2022

Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань

Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:43

2022-12-05T12:43

2022-12-05T12:54

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польша

тайвань

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство острова.Сообщается, что делегация из восьми польских парламентариев пробудет на Тайване до 9 декабря. В рамках своего визита они посетят Законодательный юань (парламент), министерство иностранных дел, Совет национального развития, Совет по делам материкового Китая и другие учреждения.Ожидается, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вручит Андзелю медаль за вклад в развитие польско-тайваньских отношений.

https://ria.ru/20221203/sherman-1836033977.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, тайвань, китай