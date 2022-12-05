https://ria.ru/20221205/tayvan-1836377162.html
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань - РИА Новости, 05.12.2022
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань
Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:43
2022-12-05T12:43
2022-12-05T12:54
в мире
польша
тайвань
китай
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство острова.Сообщается, что делегация из восьми польских парламентариев пробудет на Тайване до 9 декабря. В рамках своего визита они посетят Законодательный юань (парламент), министерство иностранных дел, Совет национального развития, Совет по делам материкового Китая и другие учреждения.Ожидается, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вручит Андзелю медаль за вклад в развитие польско-тайваньских отношений.
https://ria.ru/20221203/sherman-1836033977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, тайвань, китай
В мире, Польша, Тайвань, Китай
12:43 05.12.2022 (обновлено: 12:54 05.12.2022)
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань
На Тайвань прибыла делегация членов парламента Польши во главе с Вальдемаром Андзелем