Рейтинг@Mail.ru
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/tayvan-1836377162.html
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань - РИА Новости, 05.12.2022
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань
Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:43
2022-12-05T12:54
в мире
польша
тайвань
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство острова.Сообщается, что делегация из восьми польских парламентариев пробудет на Тайване до 9 декабря. В рамках своего визита они посетят Законодательный юань (парламент), министерство иностранных дел, Совет национального развития, Совет по делам материкового Китая и другие учреждения.Ожидается, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вручит Андзелю медаль за вклад в развитие польско-тайваньских отношений.
https://ria.ru/20221203/sherman-1836033977.html
польша
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_174:0:1883:1282_1920x0_80_0_0_061a1383fc225f080af7f22a9726c7e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, тайвань, китай
В мире, Польша, Тайвань, Китай
12:43 05.12.2022 (обновлено: 12:54 05.12.2022)
 
Делегация польских парламентариев прибыла на Тайвань

На Тайвань прибыла делегация членов парламента Польши во главе с Вальдемаром Андзелем

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Делегация членов парламента Польши во главе с председателем польско-тайваньской парламентской группы Вальдемаром Андзелем прибыла на Тайвань, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство острова.
Сообщается, что делегация из восьми польских парламентариев пробудет на Тайване до 9 декабря. В рамках своего визита они посетят Законодательный юань (парламент), министерство иностранных дел, Совет национального развития, Совет по делам материкового Китая и другие учреждения.
Ожидается, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вручит Андзелю медаль за вклад в развитие польско-тайваньских отношений.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 00:19
В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня
 
В миреПольшаТайваньКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала