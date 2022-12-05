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Часть Кривого Рога осталась без света - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/svet-1836449469.html
Часть Кривого Рога осталась без света
Часть Кривого Рога осталась без света - РИА Новости, 05.12.2022
Часть Кривого Рога осталась без света
Часть Кривого Рога на Украине осталась без электроснабжения, отключены котельные и насосные, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:10
2022-12-05T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
александр вилкул
кривой рог
украина
житомирская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Часть Кривого Рога на Украине осталась без электроснабжения, отключены котельные и насосные, сообщил мэр города Александр Вилкул.Днем на Украине была объявлена воздушная тревога. Уже сообщалось о взрывах и частично оставшихся без электроснабжения Кировоградской, Одесской и Житомирской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html
кривой рог
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в мире, александр вилкул, кривой рог, украина, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
16:10 05.12.2022 (обновлено: 16:13 05.12.2022)
 
Часть Кривого Рога осталась без света

Мэр Кривого Рога Вилкул: часть города осталась без света, отключены насосные и котельные

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Часть Кривого Рога на Украине осталась без электроснабжения, отключены котельные и насосные, сообщил мэр города Александр Вилкул.
"Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Удерживаем систему на генераторах", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Днем на Украине была объявлена воздушная тревога. Уже сообщалось о взрывах и частично оставшихся без электроснабжения Кировоградской, Одесской и Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ВилкулКривой РогУкраинаЖитомирская областьВооруженные силы РФ
 
 
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