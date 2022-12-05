https://ria.ru/20221205/svet-1836449469.html

Часть Кривого Рога осталась без света

Часть Кривого Рога осталась без света - РИА Новости, 05.12.2022

Часть Кривого Рога осталась без света

Часть Кривого Рога на Украине осталась без электроснабжения, отключены котельные и насосные, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:10

2022-12-05T16:10

2022-12-05T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

александр вилкул

кривой рог

украина

житомирская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Часть Кривого Рога на Украине осталась без электроснабжения, отключены котельные и насосные, сообщил мэр города Александр Вилкул.Днем на Украине была объявлена воздушная тревога. Уже сообщалось о взрывах и частично оставшихся без электроснабжения Кировоградской, Одесской и Житомирской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html

кривой рог

украина

житомирская область

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в мире, александр вилкул, кривой рог, украина, житомирская область, вооруженные силы рф