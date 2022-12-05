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В Кабардино-Балкарии жители остались без света из-за обледенения проводов

В Кабардино-Балкарии жители остались без света из-за обледенения проводов - РИА Новости, 05.12.2022

В Кабардино-Балкарии жители остались без света из-за обледенения проводов

Более 16 тысяч жителей девяти населенных пунктов в Зольском районе Кабардино-Балкарии остались без электроэнергии из-за обледенения проводов, сообщает... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:47

2022-12-05T10:47

2022-12-05T10:47

происшествия

зольский район

россия

жкх

чегемский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Более 16 тысяч жителей девяти населенных пунктов в Зольском районе Кабардино-Балкарии остались без электроэнергии из-за обледенения проводов, сообщает региональное ГУМЧС РФ."В 09.00 мск в понедельник поступила информация, что в результате налипания льда на электропровода произошли многочисленные порывы ЛЭП в девяти населенных пунктах Зольского района. По состоянию на 09.50 мск, без энергоснабжения остались 3521 жилой дом с населением 16 136 человек и 27 социально значимых объектов (10 школ, 10 садиков и 7 амбулаторий - без ночного пребывания людей)", - говорится в сообщении.Уточняется, что данные социальные объекты отапливаются собственными котельными, работающими на газу."На месте работают 6 аварийных бригад МРСК РЭС Зольского района. Дополнительно планируется привлечение аварийных бригад Баксанского и Чегемского районов. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ к исходу дня понедельника", - отмечает ведомство.

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происшествия, зольский район, россия, жкх, чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр)