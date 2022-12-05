Дело водителя, сбившего трех человек на "зебре" под Пермью, направили в суд
Дело водителя иномарки, сбившего трех человек на переходе под Пермью, направили в суд
Человек в наручниках. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Водителя иномарки, сбившего на "зебре" в пермском Соликамске семью из трех человек, в ближайшее время ждет суд, сообщает краевая полиция.
Водитель автомобиля Toyota 29 августа в Соликамске сбил на нерегулируемом пешеходном переходе троих человек — молодую девушку и её родителей. Видео трагедии попало на камеру видеонаблюдения и позднее было опубликовано в соцсети. На кадрах видно, как четверо переходят дорогу, один из пешеходов — юноша с ведрами в руках — останавливается, а троих сбивает несущийся на скорости автомобиль.
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В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней.
Следствие установило, что автомобиль Toyota был арендован 28-летним ранее судимым местным жителем. Мужчина после ДТП бросил иномарку в гаражах и скрылся. Правоохранители выяснили, что он на такси уехал в пермский Александровск, откуда на попутках за несколько дней добрался до Сочи, где проживал под чужим именем. Фигуранта задержали и доставили в Соликамск.
"Окончено предварительное расследование дела, возбужденного в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении краевой полициии.
Уточняется, что мужчине вменяется п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и более). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.