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В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку
В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку - РИА Новости, 05.12.2022
В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку
Водитель бетономешалки, задавившей катавшуюся на велосипеде девочку в пермских Березниках, пойдет под суд, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:55
2022-12-05T16:55
2022-12-05T16:56
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березники
авто
следственный комитет россии (ск рф)
пермская область
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Водитель бетономешалки, задавившей катавшуюся на велосипеде девочку в пермских Березниках, пойдет под суд, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.Пятого августа в Березниках бетономешалка при выезде со строительной площадки наехала на школьницу 2013 года рождения, которая двигалась на велосипеде по тротуару. Девочка скончалась от полученных травм. За рулем "Камаза" находился 28-летний мужчина - следователи установили, что он перед началом движения не убедился в безопасности маневра."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Водителю вменяется ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836457240.html
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происшествия, россия, березники, авто, следственный комитет россии (ск рф), пермская область
Происшествия, Россия, Березники, Авто, Следственный комитет России (СК РФ), Пермская область
16:55 05.12.2022 (обновлено: 16:56 05.12.2022)
В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку
В Пермском крае в Березниках будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку