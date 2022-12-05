https://ria.ru/20221205/sud-1836462588.html

В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку

В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку - РИА Новости, 05.12.2022

В Пермском крае будут судить водителя бетономешалки, задавившего девочку

Водитель бетономешалки, задавившей катавшуюся на велосипеде девочку в пермских Березниках, пойдет под суд, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:55

2022-12-05T16:55

2022-12-05T16:56

происшествия

россия

березники

авто

следственный комитет россии (ск рф)

пермская область

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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Водитель бетономешалки, задавившей катавшуюся на велосипеде девочку в пермских Березниках, пойдет под суд, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.Пятого августа в Березниках бетономешалка при выезде со строительной площадки наехала на школьницу 2013 года рождения, которая двигалась на велосипеде по тротуару. Девочка скончалась от полученных травм. За рулем "Камаза" находился 28-летний мужчина - следователи установили, что он перед началом движения не убедился в безопасности маневра."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Водителю вменяется ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20221205/dtp-1836457240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/dtp-1836406486.html

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происшествия, россия, березники, авто, следственный комитет россии (ск рф), пермская область