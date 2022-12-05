https://ria.ru/20221205/sud-1836329397.html

В Кемерово суд изберет меру пресечения экс-главе правительства Кузбасса

В Кемерово суд изберет меру пресечения экс-главе правительства Кузбасса - РИА Новости, 05.12.2022

В Кемерово суд изберет меру пресечения экс-главе правительства Кузбасса

Суд в Кемерово в понедельник изберет меру пресечения экс-главе правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину, сообщили РИА Новости в Центральном районном РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:57

2022-12-05T09:57

2022-12-05T10:16

происшествия

кемеровская область

кемерово

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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Суд в Кемерово в понедельник изберет меру пресечения экс-главе правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде, статья, по которой он был задержан, пока неизвестна.Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что Телегина (экс мэр Ленинск-Кузнецка) задержали представители силового блока. Сообщалось, что чиновник ушел в отставку с поста главы регионального правительства 5 августа текущего года по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья."Материал такой поступил (в отношении Телегина- ред.). Судебное заседание назначено на 14.00 местного времени (10.00.мск) по ходатайству следователя об избрании меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в суде в ответ на вопрос РИА Новости, состоится ли в понедельник заседание об избрании меры пресечения Телегину.Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

https://ria.ru/20221110/kemerovo-1830398493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, кемерово