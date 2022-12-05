https://ria.ru/20221205/stambul-1836378049.html
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле выросло до 33 человек
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле выросло до 33 человек - РИА Новости, 05.12.2022
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле выросло до 33 человек
Ранения в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле получили 33 человека, заявил мэр города Али Ерликая. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:47
2022-12-05T12:47
2022-12-05T12:51
в мире
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
КАИР, 5 дек - РИА Новости. Ранения в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле получили 33 человека, заявил мэр города Али Ерликая.Трамвай протаранил автобус на переезде в районе Алибейкёй на севере Стамбула, в результате автобус развалился на две части.После ДТП приостановлено движение трамваев между несколькими остановками. В свою очередь телеканал NTV утверждает, что причиной аварии могла стать вышедшая из строя еще неделю назад сигнальная система на трамвайной линии.
https://ria.ru/20221117/stambul-1832198245.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
12:47 05.12.2022 (обновлено: 12:51 05.12.2022)
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле выросло до 33 человек
Мэр Ерликая: число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле увеличилось до 33 человек
КАИР, 5 дек - РИА Новости. Ранения в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле получили 33 человека, заявил мэр города Али Ерликая.
Трамвай протаранил автобус на переезде в районе Алибейкёй на севере Стамбула, в результате автобус развалился на две части.
"В результате ДТП сегодня утром в районе Алибейкёй, к сожалению, пострадали 33 жителя города", - сообщил мэр в соцсети. По его словам, все раненые госпитализированы и получают медицинскую помощь.
После ДТП приостановлено движение трамваев между несколькими остановками. В свою очередь телеканал NTV утверждает, что причиной аварии могла стать вышедшая из строя еще неделю назад сигнальная система на трамвайной линии.