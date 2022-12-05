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В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем

В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 05.12.2022

В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем

В результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:09

2022-12-05T11:09

2022-12-05T11:09

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КАИР, 5 дек – РИА Новости. В результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, сообщило агентство Anadolu.Трамвай протаранил автобус в районе Алибейкёй на севере турецкого города. В результате ДТП автобус был сильно поврежден."В результате аварии пострадали 11 человек, один получил тяжелые ранения. Спасателям удалось извлечь из автобуса одного человека, которого зажало конструкциями", - сообщает агентство.Отмечается, что движение трамваев между несколькими станциями приостановлено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция