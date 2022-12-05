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В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 05.12.2022
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В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем
В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 05.12.2022
В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем
В результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:09
2022-12-05T11:09
в мире
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КАИР, 5 дек – РИА Новости. В результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, сообщило агентство Anadolu.Трамвай протаранил автобус в районе Алибейкёй на севере турецкого города. В результате ДТП автобус был сильно поврежден."В результате аварии пострадали 11 человек, один получил тяжелые ранения. Спасателям удалось извлечь из автобуса одного человека, которого зажало конструкциями", - сообщает агентство.Отмечается, что движение трамваев между несколькими станциями приостановлено.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
11:09 05.12.2022
 
В Стамбуле более десяти человек пострадали в ДТП с трамваем

Anadolu: 11 человек пострадали при столкновении трамвая с автобусом на севере Стамбула

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 5 дек – РИА Новости. В результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, сообщило агентство Anadolu.
Трамвай протаранил автобус в районе Алибейкёй на севере турецкого города. В результате ДТП автобус был сильно поврежден.
"В результате аварии пострадали 11 человек, один получил тяжелые ранения. Спасателям удалось извлечь из автобуса одного человека, которого зажало конструкциями", - сообщает агентство.
Отмечается, что движение трамваев между несколькими станциями приостановлено.
 
В миреСтамбулТурция
 
 
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