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В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.12.2022
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В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.12.2022
В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:52
2022-12-05T09:52
в мире
стамбул
турция
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АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber."Срочные новости... В Алибейкёй, Стамбуле, произошла авария трамвая. Трамвай столкнулся с автобусом. Есть много раненых", - сообщил телеканал.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
09:52 05.12.2022
 
В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

A Haber: трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber.
"Срочные новости... В Алибейкёй, Стамбуле, произошла авария трамвая. Трамвай столкнулся с автобусом. Есть много раненых", - сообщил телеканал.
 
В миреСтамбулТурция
 
 
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