https://ria.ru/20221205/stambul-1836328901.html

В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.12.2022

В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:52

2022-12-05T09:52

2022-12-05T09:52

в мире

стамбул

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg

АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber."Срочные новости... В Алибейкёй, Стамбуле, произошла авария трамвая. Трамвай столкнулся с автобусом. Есть много раненых", - сообщил телеканал.

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция