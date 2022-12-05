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В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.12.2022
В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:52
2022-12-05T09:52
2022-12-05T09:52
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стамбул
турция
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АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых, сообщил телеканал A Haber."Срочные новости... В Алибейкёй, Стамбуле, произошла авария трамвая. Трамвай столкнулся с автобусом. Есть много раненых", - сообщил телеканал.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
В Стамбуле трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
A Haber: трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, есть много раненых