https://ria.ru/20221205/ssha-1836496422.html

СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу

СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу

Европейские лидеры приняли несколько неудачных решений в сфере энергетики и теперь вынуждены покупать американский газ, написал обозреватель Spectator Мэтт... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:30

2022-12-05T18:30

2022-12-05T19:37

джо байден

эммануэль макрон

сша

европа

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Европейские лидеры приняли несколько неудачных решений в сфере энергетики и теперь вынуждены покупать американский газ, написал обозреватель Spectator Мэтт Пепл.По мнению автора, президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон заблуждаются насчет выгоды зеленой энергетики, именно отказ от вредных для окружающей среды источников сделал европейцев уязвимыми.Пепл отметил, что "одержимость" перехода на экологически чистую энергетику уже привела Вашингтон и Брюссель к расколу. Речь идет о решении Байдена не допустить участия европейских производителей в программе по борьбе с климатическими изменениями."Несмотря на всю доброжелательность, велик риск того, что США и ЕС могут развязать что-то вроде торговой войны. И все из-за ветряных мельниц", — подчеркнул обозреватель.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ. США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221205/ssha-1836446523.html

https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

сша

европа

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

джо байден, эммануэль макрон, сша, европа, евросоюз, в мире