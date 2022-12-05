18:30 05.12.2022 (обновлено: 19:37 05.12.2022)
СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу
Spectator: европейцы попали в зависимость от экспорта американского газа
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Европейские лидеры приняли несколько неудачных решений в сфере энергетики и теперь вынуждены покупать американский газ, написал обозреватель Spectator Мэтт Пепл.
"Закрытие атомных станций во имя спасения планеты усилило потребность Европы в импорте природного газа. А после отказа от российских энергоносителей Брюссель оказался в зависимости от американских поставок и теперь все время ворчит", — говорится в статье.
По мнению автора, президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон заблуждаются насчет выгоды зеленой энергетики, именно отказ от вредных для окружающей среды источников сделал европейцев уязвимыми.
Пепл отметил, что "одержимость" перехода на экологически чистую энергетику уже привела Вашингтон и Брюссель к расколу. Речь идет о решении Байдена не допустить участия европейских производителей в программе по борьбе с климатическими изменениями.
"Несмотря на всю доброжелательность, велик риск того, что США и ЕС могут развязать что-то вроде торговой войны. И все из-за ветряных мельниц", — подчеркнул обозреватель.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ. США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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