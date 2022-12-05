https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html
В США признали неприятную правду в отношении России и Украины
В США признали неприятную правду в отношении России и Украины - РИА Новости, 05.12.2022
В США признали неприятную правду в отношении России и Украины
Большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой, пишет обозреватель издания... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:37
2022-12-05T16:37
2022-12-05T17:25
в мире
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украина
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой, пишет обозреватель издания Newsweek Дэниель Депетрис."Это факт: в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет ту же точку зрения, что США и Европа. У разных стран есть свои интересы, и они стремятся защитить их, несмотря ни на что", — говорится в статье.Значительная часть Африки не верит в слова западных политиков о демократии, в Латинской Америке выступают за мирное урегулирование кризиса, а Юго-Восточная Азия стремится сохранить нейтралитет, подчеркнул Депетрис.Поучительным для Вашингтона и Брюсселя стал саммит G20 на Бали, куда, несмотря ни на что, пригласили российского главу Владимира Путина. Президент Индонезии Джоко Видодо также призвал Запад смягчить осуждение Кремля, чтобы повысить шансы на достижение совместного решения по урегулированию кризиса, подытожил журналист.В ноябре постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что никакой международной изоляции страны нет, а Запад выдает желаемое за действительное.Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221205/ssha-1836446523.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, большая двадцатка, индонезия, сша, европа
В мире, Россия, Украина, Большая двадцатка, Индонезия, США, Европа
16:37 05.12.2022 (обновлено: 17:25 05.12.2022)
В США признали неприятную правду в отношении России и Украины
Newsweek: большинство стран встали на сторону Путина в конфликте на Украине
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой, пишет обозреватель издания Newsweek
Дэниель Депетрис.
"Это факт: в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет ту же точку зрения, что США и Европа. У разных стран есть свои интересы, и они стремятся защитить их, несмотря ни на что", — говорится в статье.
Значительная часть Африки не верит в слова западных политиков о демократии, в Латинской Америке выступают за мирное урегулирование кризиса, а Юго-Восточная Азия стремится сохранить нейтралитет, подчеркнул Депетрис.
Поучительным для Вашингтона и Брюсселя стал саммит G20 на Бали, куда, несмотря ни на что, пригласили российского главу Владимира Путина. Президент Индонезии Джоко Видодо также призвал Запад смягчить осуждение Кремля, чтобы повысить шансы на достижение совместного решения по урегулированию кризиса, подытожил журналист.
В ноябре постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что никакой международной изоляции страны нет, а Запад выдает желаемое за действительное.
Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.