https://ria.ru/20221205/ssha-1836446523.html

Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость

Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость - РИА Новости, 05.12.2022

Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость

Стремление США получить максимум выгоды от украинского кризиса обернулось катастрофой для Европы, пишет Global Times. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:02

2022-12-05T16:02

2022-12-05T16:35

в мире

европа

сша

евросоюз

джо байден

цены на нефть

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стремление США получить максимум выгоды от украинского кризиса обернулось катастрофой для Европы, пишет Global Times."Высокопоставленные европейские чиновники в ярости от администрации Джо Байдена и обвиняют Америку в получении наибольшей прибыли от ситуации на Украине", — подчеркивают журналисты.Жители стран ЕС стали осознавать, что попали в ловушку США из-за участия в затяжном кризисе, повлекшем за собой инфляцию и стремительный рост цен на энергоносители.Жители стран ЕС оказались главной жертвой стремления Вашингтона сохранить свою гегемонию. На фоне российско-украинского конфликта США сделали большое состояние, подрывая конкурентоспособность Брюсселя.Кроме того, продолжение кризиса приведет к росту беспорядков в Европе, так как недовольство населения местными властями будет расти, подытожили журналисты.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221205/neft-1836309465.html

https://ria.ru/20221204/inflyatsiya-1836239649.html

https://ria.ru/20221204/evrosoyuz-1836238475.html

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в мире, европа, сша, евросоюз, джо байден, цены на нефть