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Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость
Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость - РИА Новости, 05.12.2022
Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость
Стремление США получить максимум выгоды от украинского кризиса обернулось катастрофой для Европы, пишет Global Times. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:02
2022-12-05T16:02
2022-12-05T16:35
в мире
европа
сша
евросоюз
джо байден
цены на нефть
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стремление США получить максимум выгоды от украинского кризиса обернулось катастрофой для Европы, пишет Global Times."Высокопоставленные европейские чиновники в ярости от администрации Джо Байдена и обвиняют Америку в получении наибольшей прибыли от ситуации на Украине", — подчеркивают журналисты.Жители стран ЕС стали осознавать, что попали в ловушку США из-за участия в затяжном кризисе, повлекшем за собой инфляцию и стремительный рост цен на энергоносители.Жители стран ЕС оказались главной жертвой стремления Вашингтона сохранить свою гегемонию. На фоне российско-украинского конфликта США сделали большое состояние, подрывая конкурентоспособность Брюсселя.Кроме того, продолжение кризиса приведет к росту беспорядков в Европе, так как недовольство населения местными властями будет расти, подытожили журналисты.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221205/neft-1836309465.html
https://ria.ru/20221204/inflyatsiya-1836239649.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, сша, евросоюз, джо байден, цены на нефть
В мире, Европа, США, Евросоюз, Джо Байден, Цены на нефть
16:02 05.12.2022 (обновлено: 16:35 05.12.2022)
Global Times: эгоизм США в отношении Украины привел Европу в ярость
Global Times: в Европе возмущены стремлением США нажиться на Украине в ущерб ЕС
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Стремление США получить максимум выгоды от украинского кризиса обернулось катастрофой для Европы, пишет Global Times
.
"Высокопоставленные европейские чиновники в ярости от администрации Джо Байдена и обвиняют Америку в получении наибольшей прибыли от ситуации на Украине", — подчеркивают журналисты.
Жители стран ЕС стали осознавать, что попали в ловушку США из-за участия в затяжном кризисе, повлекшем за собой инфляцию и стремительный рост цен на энергоносители.
"Эгоизм Штатов стал очевиден, когда Европа почувствовала неравенство в двусторонних отношениях", — говорится в материале.
Жители стран ЕС оказались главной жертвой стремления Вашингтона сохранить свою гегемонию. На фоне российско-украинского конфликта США сделали большое состояние, подрывая конкурентоспособность Брюсселя.
Кроме того, продолжение кризиса приведет к росту беспорядков в Европе, так как недовольство населения местными властями будет расти, подытожили журналисты.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин
неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.