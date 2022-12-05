https://ria.ru/20221205/ssha-1836370537.html
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин
Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:22
2022-12-05T12:22
2022-12-05T12:39
сша
одкб
вячеслав володин
политика
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в Москве."Мир должен быть многополярным. США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран", - подчеркнул Володин.В связи с этим российский парламентарий отметил необходимость обозначить позицию стран по вопросу сохранения суверенитета и сделать все для того, "чтобы люди жили в мире, и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:22 05.12.2022 (обновлено: 12:39 05.12.2022)
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин
Володин: мир должен быть многополярным, а США стараются сдержать развитие других стран