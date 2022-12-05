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США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022
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США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин
Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:22
2022-12-05T12:39
сша
одкб
вячеслав володин
политика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в Москве."Мир должен быть многополярным. США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран", - подчеркнул Володин.В связи с этим российский парламентарий отметил необходимость обозначить позицию стран по вопросу сохранения суверенитета и сделать все для того, "чтобы люди жили в мире, и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела".
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сша, одкб, вячеслав володин, политика, госдума рф, россия
США, ОДКБ, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ, Россия
12:22 05.12.2022 (обновлено: 12:39 05.12.2022)
 
США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин

Володин: мир должен быть многополярным, а США стараются сдержать развитие других стран

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в Москве.
"Мир должен быть многополярным. США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран", - подчеркнул Володин.
В связи с этим российский парламентарий отметил необходимость обозначить позицию стран по вопросу сохранения суверенитета и сделать все для того, "чтобы люди жили в мире, и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела".
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СШАОДКБВячеслав ВолодинПолитикаГосдума РФРоссия
 
 
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