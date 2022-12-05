https://ria.ru/20221205/ssha-1836370537.html

США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин

США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022

США пытаются сдержать развитие других стран, заявил Володин

Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:22

2022-12-05T12:22

2022-12-05T12:39

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одкб

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мир должен быть многополярным, США стараются сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в Москве."Мир должен быть многополярным. США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран", - подчеркнул Володин.В связи с этим российский парламентарий отметил необходимость обозначить позицию стран по вопросу сохранения суверенитета и сделать все для того, "чтобы люди жили в мире, и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела".

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, одкб, вячеслав володин, политика, госдума рф, россия