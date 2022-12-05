Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/ssha-1836303608.html
В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины
В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2022
В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины
Из-за ВСУ США потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:40
2022-12-05T05:52
в мире
украина
сша
киев
министерство обороны сша
raytheon
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969920_0:0:2732:1536_1920x0_80_0_0_150925202892d762bbe88a01786fa0a7.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Из-за ВСУ США потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса."Проблема в том, что в первые месяцы конфликта израсходовано очень много запасов. Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin", — заявил Хейес, оценивая поставки вооружения Украине.Он также добавил, что вопрос пополнения запасов стоит очень остро, отметив, что Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года.Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5500 единиц Javelin и 1400 "Стингеров" на Украину в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 миллионов долларов для восполнения боезапаса армии.Министр Армии США Кристина Вормут во время оборонного форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил множество контрактов на сумму более шести миллиардов долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221204/protest-1836281665.html
https://ria.ru/20221202/himars-1835750633.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969920_516:0:2564:1536_1920x0_80_0_0_469827824344f289bfc1cc969eaf9bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, raytheon, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
В мире, Украина, США, Киев, Министерство обороны США, Raytheon, Вооруженные силы Украины, Javelin (ПТРК)
05:40 05.12.2022 (обновлено: 05:52 05.12.2022)
 
В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины

National Review: спонсирование Украины истощило оружейные запасы США

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio TejadaАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Из-за ВСУ США потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
"Проблема в том, что в первые месяцы конфликта израсходовано очень много запасов. Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin", — заявил Хейес, оценивая поставки вооружения Украине.
Он также добавил, что вопрос пополнения запасов стоит очень остро, отметив, что Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года.
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5500 единиц Javelin и 1400 "Стингеров" на Украину в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 миллионов долларов для восполнения боезапаса армии.
Вид на Кафедральный собор в Милане, Италия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 21:17В мире
В Милане прошла манифестация против поставок вооружения на Украину
Министр Армии США Кристина Вормут во время оборонного форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил множество контрактов на сумму более шести миллиардов долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 01:19
Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США
 
В миреУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАRaytheonВооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала