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В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины

В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2022

В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины

Из-за ВСУ США потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T05:40

2022-12-05T05:40

2022-12-05T05:52

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вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Из-за ВСУ США потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, сообщает National Review со ссылкой на генерального директора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса."Проблема в том, что в первые месяцы конфликта израсходовано очень много запасов. Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin", — заявил Хейес, оценивая поставки вооружения Украине.Он также добавил, что вопрос пополнения запасов стоит очень остро, отметив, что Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года.Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5500 единиц Javelin и 1400 "Стингеров" на Украину в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 миллионов долларов для восполнения боезапаса армии.Министр Армии США Кристина Вормут во время оборонного форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил множество контрактов на сумму более шести миллиардов долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/protest-1836281665.html

https://ria.ru/20221202/himars-1835750633.html

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в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, raytheon, вооруженные силы украины, javelin (птрк)