https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836407641.html
Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе
Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе - РИА Новости, 05.12.2022
Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе
Российские военные при помощи дронов-камикадзе уничтожили в Херсонской области две украинские радиолокационные станции — видео с места событий опубликовало... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:11
2022-12-05T14:11
2022-12-05T15:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские военные при помощи дронов-камикадзе уничтожили в Херсонской области две украинские радиолокационные станции — видео с места событий опубликовало Минобороны.На записи с беспилотника можно видеть работающие на боевых позициях РЛС и наведение дронов. Контроль поражения станций ведется с другого БПЛА."Российскими расчетами комплексов ударных БПЛА были точно поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ, стоявшие на боевом дежурстве в Херсонской области", — пояснили в военном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение украинских радиолокационных станций при помощи дронов-камикадзе
Российские военные при помощи дронов-камикадзе уничтожили в Херсонской области две украинские радиолокационные станции – видео с места событий опубликовало Минобороны.
2022-12-05T14:11
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:11 05.12.2022 (обновлено: 15:28 05.12.2022)
Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе
Минобороны России показало уничтожение двух РЛС ВСУ в Херсонской области дронами-камикадзе