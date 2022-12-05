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В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836384925.html
В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
Введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:10
2022-12-05T13:10
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Нефтяные санкции стран Запада вступают в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эти решения, отметил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях."Российская Федерация, экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:10 05.12.2022
 
В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации

Песков заявил, что потолок цен на нефть не скажется на финансировании спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нефтяные санкции стран Запада вступают в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эти решения, отметил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Потолок цен на российскую нефть
Вчера, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
Посмотреть
"Российская Федерация, экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьРоссияСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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