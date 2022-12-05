В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
Песков заявил, что потолок цен на нефть не скажется на финансировании спецоперации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нефтяные санкции стран Запада вступают в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эти решения, отметил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
"Российская Федерация, экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.