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ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва

ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва - РИА Новости, 05.12.2022

ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва

Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:19

2022-12-05T12:19

2022-12-05T12:21

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф