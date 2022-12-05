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ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836369898.html
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва - РИА Новости, 05.12.2022
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва
Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:19
2022-12-05T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:19 05.12.2022 (обновлено: 12:21 05.12.2022)
 
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва

Минобороны: уничтожены пункты дислокации иностранных наемников у Краматорска и Диброва

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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