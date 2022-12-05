https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836369898.html
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва - РИА Новости, 05.12.2022
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва
Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:19
2022-12-05T12:19
2022-12-05T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:19 05.12.2022 (обновлено: 12:21 05.12.2022)
ВС России уничтожили пункты дислокации наемников у Краматорска и Диброва
Минобороны: уничтожены пункты дислокации иностранных наемников у Краматорска и Диброва