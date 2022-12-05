https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836369219.html

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 05.12.2022

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

Истребители ВКС РФ сбили за сутки в воздухе два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8, сообщило в понедельник... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:16

2022-12-05T12:16

2022-12-05T12:27

специальная военная операция на украине

россия

су-25

миг-29

вооруженные силы украины

украина

зверево

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили за сутки в воздухе два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны.Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой народной республики сбит украинский МиГ-29", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Как добавили в МО РФ, российская противовоздушная оборона уничтожила также два украинских вертолета Ми-8, 10 беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 477 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836359835.html

https://ria.ru/20221205/bpla-1836367584.html

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россия, су-25, миг-29, вооруженные силы украины, украина, зверево, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш