https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836343933.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:46

2022-12-05T13:46

2022-12-05T13:46

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия наших подразделений. Противник несет большие потери в живой силе и технике.Ликвидированы семь пунктов управления, склад боеприпасов, 72 артиллерийских расчета, 193 района скопления живой силы и техники, противорадиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, радиолокационная станция ЗРК С-300. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, два вертолета Ми-8, десять беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 910 реактивных систем залпового огня, 6996 танков и других бронемашин, 3657 орудий полевой артиллерии и 7477 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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