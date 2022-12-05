В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков

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Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.