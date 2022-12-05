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В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков - РИА Новости, 05.12.2022
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В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков - РИА Новости, 05.12.2022
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
2022-12-05T14:33
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353
60
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В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
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видео, челябинская область, сатка, щенки, животные
Видео, Челябинская область, Сатка, щенки, Животные
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
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14:33 05.12.2022 (обновлено: 14:35 05.12.2022)
 

В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков

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Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
 
Челябинская областьСатка
 
 
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