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В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков - РИА Новости, 05.12.2022
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
2022-12-05T14:33
2022-12-05T14:33
2022-12-05T14:35
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В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
2022-12-05T14:33
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РИА Новости
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видео, челябинская область, сатка, щенки, животные
Видео, Челябинская область, Сатка, щенки, Животные
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.
2022-12-05T14:33
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PT1M15S
14:33 05.12.2022 (обновлено: 14:35 05.12.2022)
В ледяной ловушке, или Спасение выброшенных в замерзшую реку щенков
Волонтеры спасли от гибели шестерых щенков, которых пытался утопить хозяин в городе Сатка Челябинской области. По словам очевидцев, мужчина выбросил животных с моста в ледяную реку, но промахнулся, и малыши упали на бетонную опору. Сейчас им ищут новых любящих хозяев.