https://ria.ru/20221205/sozhitelnitsa-1836359106.html

Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей

Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей - РИА Новости, 05.12.2022

Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей

Житель Енисейска в Красноярском крае подозревается в покушении на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:45

2022-12-05T11:45

2022-12-05T11:45

происшествия

красноярский край

енисейск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 дек — РИА Новости. Житель Енисейска в Красноярском крае подозревается в покушении на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей, сообщает региональный главк СК РФ.По версии следствия, ночью в субботу подозреваемый в пьяном виде пришел к дому бывшей сожительницы. Мужчине не удалось поговорить с женщиной, поскольку она спала. Тогда он подпер входную дверь в дом ковром, поджег его и скрылся. Запах дыма в доме почувствовала девочка, она позвонила дяде и разбудила мать. На помощь семье пришел оказавшийся рядом водитель такси. Мужчина помог открыть в доме окно и спас детей и женщину из огня. По информации следователей, мальчику 8 лет, девочке 12 лет."В Енисейске задержан местный житель по подозрению в совершении покушения на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей", - говорится в сообщении.Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html

красноярский край

енисейск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, енисейск, россия, следственный комитет россии (ск рф)