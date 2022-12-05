https://ria.ru/20221205/sozhitelnitsa-1836359106.html
Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей
Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей - РИА Новости, 05.12.2022
Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей
Житель Енисейска в Красноярском крае подозревается в покушении на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:45
2022-12-05T11:45
2022-12-05T11:45
происшествия
красноярский край
енисейск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 дек — РИА Новости. Житель Енисейска в Красноярском крае подозревается в покушении на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей, сообщает региональный главк СК РФ.По версии следствия, ночью в субботу подозреваемый в пьяном виде пришел к дому бывшей сожительницы. Мужчине не удалось поговорить с женщиной, поскольку она спала. Тогда он подпер входную дверь в дом ковром, поджег его и скрылся. Запах дыма в доме почувствовала девочка, она позвонила дяде и разбудила мать. На помощь семье пришел оказавшийся рядом водитель такси. Мужчина помог открыть в доме окно и спас детей и женщину из огня. По информации следователей, мальчику 8 лет, девочке 12 лет."В Енисейске задержан местный житель по подозрению в совершении покушения на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей", - говорится в сообщении.Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html
красноярский край
енисейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, енисейск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Красноярского края пытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей
Житель Енисейска в Красноярском крае попытался сжечь бывшую сожительницу и двух ее детей
КРАСНОЯРСК, 5 дек — РИА Новости.
Житель Енисейска в Красноярском крае подозревается в покушении на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей, сообщает
региональный главк СК РФ.
По версии следствия, ночью в субботу подозреваемый в пьяном виде пришел к дому бывшей сожительницы. Мужчине не удалось поговорить с женщиной, поскольку она спала. Тогда он подпер входную дверь в дом ковром, поджег его и скрылся. Запах дыма в доме почувствовала девочка, она позвонила дяде и разбудила мать. На помощь семье пришел оказавшийся рядом водитель такси. Мужчина помог открыть в доме окно и спас детей и женщину из огня. По информации следователей, мальчику 8 лет, девочке 12 лет.
"В Енисейске задержан местный житель по подозрению в совершении покушения на убийство бывшей сожительницы и двух ее детей", - говорится в сообщении.
Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.