https://ria.ru/20221205/sochi-1836503529.html
Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря
Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря - РИА Новости, 05.12.2022
Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря
Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера Сочи пройдет одновременно в конце декабря, сообщили власти города-курорта. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:59
2022-12-05T18:59
2022-12-05T18:59
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера Сочи пройдет одновременно в конце декабря, сообщили власти города-курорта."Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера пройдет одновременно в конце декабря", – говорится в сообщении со ссылкой на главу города Алексея Копайгородского. По его словам, вся страна ждет длинных выходных, чтобы приехать отдохнуть в Сочи."Подготовлен большой план мероприятий. Основная задача – организовать безопасную работу туристических объектов не только в горах, но и на побережье, уделить внимание как гостям курорта, так и горожанам. Обеспечить безопасность на объектах туристского показа и в местах массового скопления людей. В текущем сезоне впервые будут привлечены волонтеры для опросов о том, довольны ли наши туристы сервисом и что необходимо подправить как в краткосрочном режиме, так и на перспективу", - добавил глава.Отмечается, что в круглосуточном режиме с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет функционировать городской оперативный штаб в составе краевого координационного штаба. Он будет заниматься координацией работы всех служб города в период повышенного туристического потока. "Четыре мониторинговые группы в составе штаба будут следить за качеством работы объектов курортной, потребительской и коммунальной сферы, а также транспортной отрасли. Ежедневно в этих целях будет задействовано 40 сотрудников администрации города Сочи и подведомственных организаций", - уточнили в мэрии.Ранее сообщалось, что более 90% отелей горных курортов Сочи будут забронированы в первой декаде 2023 года. Уточнялось, что на сегодняшний день на новогодние праздники забронированы более 60% гостиниц. Заммэра Сочи Инна Петухова ранее сообщала, что, по прогнозам, Сочи к концу года примет более 7 миллионов туристов.
https://ria.ru/20221130/sochi-1835190315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, новости - туризм, краснодарский край
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Краснодарский край
Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря
Горнолыжный сезон на всех курортах Сочи откроется одновременно в конце декабря
КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости.
Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера Сочи пройдет одновременно в конце декабря, сообщили власти
города-курорта.
"Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера пройдет одновременно в конце декабря", – говорится в сообщении со ссылкой на главу города Алексея Копайгородского. По его словам, вся страна ждет длинных выходных, чтобы приехать отдохнуть в Сочи.
"Подготовлен большой план мероприятий. Основная задача – организовать безопасную работу туристических объектов не только в горах, но и на побережье, уделить внимание как гостям курорта, так и горожанам. Обеспечить безопасность на объектах туристского показа и в местах массового скопления людей. В текущем сезоне впервые будут привлечены волонтеры для опросов о том, довольны ли наши туристы сервисом и что необходимо подправить как в краткосрочном режиме, так и на перспективу", - добавил глава.
Отмечается, что в круглосуточном режиме с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет функционировать городской оперативный штаб в составе краевого координационного штаба. Он будет заниматься координацией работы всех служб города в период повышенного туристического потока. "Четыре мониторинговые группы в составе штаба будут следить за качеством работы объектов курортной, потребительской и коммунальной сферы, а также транспортной отрасли. Ежедневно в этих целях будет задействовано 40 сотрудников администрации города Сочи и подведомственных организаций", - уточнили в мэрии.
Ранее сообщалось, что более 90% отелей горных курортов Сочи будут забронированы в первой декаде 2023 года. Уточнялось, что на сегодняшний день на новогодние праздники забронированы более 60% гостиниц. Заммэра Сочи Инна Петухова ранее сообщала, что, по прогнозам, Сочи к концу года примет более 7 миллионов туристов.