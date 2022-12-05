https://ria.ru/20221205/sochi-1836503529.html

Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря

Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря - РИА Новости, 05.12.2022

Горнолыжный сезон в Сочи откроется в конце декабря

Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера Сочи пройдет одновременно в конце декабря, сообщили власти города-курорта. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:59

2022-12-05T18:59

2022-12-05T18:59

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сочи

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера Сочи пройдет одновременно в конце декабря, сообщили власти города-курорта."Открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера пройдет одновременно в конце декабря", – говорится в сообщении со ссылкой на главу города Алексея Копайгородского. По его словам, вся страна ждет длинных выходных, чтобы приехать отдохнуть в Сочи."Подготовлен большой план мероприятий. Основная задача – организовать безопасную работу туристических объектов не только в горах, но и на побережье, уделить внимание как гостям курорта, так и горожанам. Обеспечить безопасность на объектах туристского показа и в местах массового скопления людей. В текущем сезоне впервые будут привлечены волонтеры для опросов о том, довольны ли наши туристы сервисом и что необходимо подправить как в краткосрочном режиме, так и на перспективу", - добавил глава.Отмечается, что в круглосуточном режиме с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет функционировать городской оперативный штаб в составе краевого координационного штаба. Он будет заниматься координацией работы всех служб города в период повышенного туристического потока. "Четыре мониторинговые группы в составе штаба будут следить за качеством работы объектов курортной, потребительской и коммунальной сферы, а также транспортной отрасли. Ежедневно в этих целях будет задействовано 40 сотрудников администрации города Сочи и подведомственных организаций", - уточнили в мэрии.Ранее сообщалось, что более 90% отелей горных курортов Сочи будут забронированы в первой декаде 2023 года. Уточнялось, что на сегодняшний день на новогодние праздники забронированы более 60% гостиниц. Заммэра Сочи Инна Петухова ранее сообщала, что, по прогнозам, Сочи к концу года примет более 7 миллионов туристов.

https://ria.ru/20221130/sochi-1835190315.html

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краснодарский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, новости - туризм, краснодарский край