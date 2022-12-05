https://ria.ru/20221205/sobaka-1836432472.html

Якутский "Хатико" уже два года приходит к кабинету покойного главы района

Якутский "Хатико" уже два года приходит к кабинету покойного главы района - РИА Новости, 05.12.2022

Якутский "Хатико" уже два года приходит к кабинету покойного главы района

Верный пес по кличке Догор в Якутии уже два года приходит в кабинет своего хозяина, покойного главы Оленекского района Александра Иванова, собака не пропускает... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:19

2022-12-05T15:19

2022-12-05T15:19

оленекский эвенкийский национальный район

республика саха (якутия)

якутск

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ЯКУТСК, 5 дек – РИА Новости. Верный пес по кличке Догор в Якутии уже два года приходит в кабинет своего хозяина, покойного главы Оленекского района Александра Иванова, собака не пропускает и торжественные мероприятия, тем более что действующим руководителем района является родная сестра Иванова, рассказала РИА Новости управделами районной администрации Василиса Спиридонова.Глава Оленекского эвенкийского национального района в 2020 году умер от сердечного приступа во время рабочей поездки в оленеводческий участок. Работники администрации привыкли видеть его с любимым псом Догором. В переводе с якутского языка "догор" означает "друг"."Пес повсюду сопровождал своего хозяина. Вот уже два года после смерти главы Догор продолжает приходить в администрацию района. Работники конторы открывают двери конторы, когда слышат громкий лай Догора. Он проходит в приемную, там тоже лает, чтобы открыли двери от кабинета главы, и часами потом лежит там, кажется, ждет его. Сейчас районом руководит сестра Александра Степановича, Елена Степановна, и Догор уже сопровождает ее. Иногда, если есть настроение, собака обходит рабочие кабинеты, принюхивается ко всем. Ему также нравится присутствовать на торжественных мероприятиях в актовом зале администрации. Ложится возле трибуны", - рассказала собеседница агентства.По словам Спиридоновой, лайке уже 10 лет."Супруга покойного пытается держать Догора на привязи, но он срывается и убегает в администрацию. Жалко собаку. В прошлый раз мы прибирались в кабинете главы района, обнаружили фотографию Александра Степановича и оставили на столе. Догор долго-долго потом сидел и грустил, глядя на фото своего хозяина. Вот такой верный друг", - добавила она.

https://ria.ru/20200930/dom-1577987727.html

https://ria.ru/20220817/khatiko-1810150603.html

оленекский эвенкийский национальный район

республика саха (якутия)

якутск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

оленекский эвенкийский национальный район, республика саха (якутия), якутск