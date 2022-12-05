https://ria.ru/20221205/snaryady-1836305274.html
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды - РИА Новости, 05.12.2022
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды
Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T06:31
2022-12-05T06:31
2022-12-05T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
арвидас анушаускас
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105824/12/1058241212_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_663dc7753c447a302f401ca8a717a0af.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров."Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии", - написал министр в Twitter.В субботу Анушаускас сообщил, что Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Ранее глава минобороны Литвы заявлял, что его страна отремонтирует для Украины по меньшей мере 12 гаубиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221203/donetsk-1836089742.html
https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html
украина
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105824/12/1058241212_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_c3b4cfb79e51f26006529fbbb269f739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арвидас анушаускас, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, литва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Арвидас Анушаускас, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Литва, НАТО
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды
Министр обороны Литвы сообщил о планах передать Украине 155-миллиметровые снаряды