https://ria.ru/20221205/snaryady-1836305274.html

Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды

Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды - РИА Новости, 05.12.2022

Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:31

2022-12-05T06:31

2022-12-05T06:31

специальная военная операция на украине

в мире

арвидас анушаускас

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров."Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии", - написал министр в Twitter.В субботу Анушаускас сообщил, что Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Ранее глава минобороны Литвы заявлял, что его страна отремонтирует для Украины по меньшей мере 12 гаубиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221203/donetsk-1836089742.html

https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html

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в мире, арвидас анушаускас, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, литва, нато