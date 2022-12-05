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Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/snaryady-1836305274.html
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды - РИА Новости, 05.12.2022
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды
Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T06:31
2022-12-05T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
арвидас анушаускас
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
литва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров."Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии", - написал министр в Twitter.В субботу Анушаускас сообщил, что Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Ранее глава минобороны Литвы заявлял, что его страна отремонтирует для Украины по меньшей мере 12 гаубиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221203/donetsk-1836089742.html
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в мире, арвидас анушаускас, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, литва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Арвидас Анушаускас, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Литва, НАТО
06:31 05.12.2022
 
Литва передаст Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды

Министр обороны Литвы сообщил о планах передать Украине 155-миллиметровые снаряды

© AP Photo / Kim Hong-Ji , PoolСамоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6 - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Kim Hong-Ji , Pool
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.
"Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии", - написал министр в Twitter.
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В субботу Анушаускас сообщил, что Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Ранее глава минобороны Литвы заявлял, что его страна отремонтирует для Украины по меньшей мере 12 гаубиц.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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