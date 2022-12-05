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В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/snaryad-1836528005.html
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная - РИА Новости, 05.12.2022
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:27
2022-12-05T21:27
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без отопления остались почти 100 домов, детские сады и школы."В результате прямого попадания вражеского снаряда в центральную теплотрассу в Киевском районе по улице Щорса остановлена котельная. Без центрального отопления остались жильцы 99 многоквартирных жилых домов, одно лечебное учреждение, два детских сада и две школы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
21:27 05.12.2022
 
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная

Мэр Кулемзин: в Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без отопления остались почти 100 домов, детские сады и школы.
"В результате прямого попадания вражеского снаряда в центральную теплотрассу в Киевском районе по улице Щорса остановлена котельная. Без центрального отопления остались жильцы 99 многоквартирных жилых домов, одно лечебное учреждение, два детских сада и две школы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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