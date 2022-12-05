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В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная

В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная - РИА Новости, 05.12.2022

В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:27

2022-12-05T21:27

2022-12-05T21:27

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без отопления остались почти 100 домов, детские сады и школы."В результате прямого попадания вражеского снаряда в центральную теплотрассу в Киевском районе по улице Щорса остановлена котельная. Без центрального отопления остались жильцы 99 многоквартирных жилых домов, одно лечебное учреждение, два детских сада и две школы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк