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В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная - РИА Новости, 05.12.2022
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:27
2022-12-05T21:27
2022-12-05T21:27
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск в центральную теплотрассу, остановлена котельная, без отопления остались почти 100 домов, детские сады и школы."В результате прямого попадания вражеского снаряда в центральную теплотрассу в Киевском районе по улице Щорса остановлена котельная. Без центрального отопления остались жильцы 99 многоквартирных жилых домов, одно лечебное учреждение, два детских сада и две школы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
В Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная
Мэр Кулемзин: в Донецке из-за попадания украинского снаряда была остановлена котельная