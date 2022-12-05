https://ria.ru/20221205/slovar-1836322686.html

Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал слово года - РИА Новости, 05.12.2022

Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования — им стало сленговое выражение "режим гоблина", сообщается на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:24

2022-12-05T09:24

2022-12-05T11:47

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оксфордский университет

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования — им стало сленговое выражение "режим гоблина", сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета."Общественность высказалась! После начала голосования за слово года среди людей, говорящих на английском языке, впервые в истории за последние две недели проголосовали 300 тысяч человек", — говорится в релизе.Понятие goblin mode ("режим гоблина") Оксфордский словарь определяет как "поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям".На странице конкурса поясняется, что впервые это выражение появилось в 2009 году в Twitter, но вирусным (то есть широко употребляемым в сети) стало в феврале 2022-го и продолжало набирать популярность на фоне ослабления антиковидных ограничений. Сейчас оно применяется, чтобы описать настроение людей, которые отказываются возвращаться к "нормальной жизни" после пандемии и протестуют в сети против "недостижимых эстетических стандартов".Голосование проходило онлайн. Помимо "режима гоблина", в шорт-лист попали понятие metaverse ("метавселенная") и хештег #IStandWith ("Я поддерживаю").

https://ria.ru/20221110/slovo-1830386282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оксфорд, оксфордский университет