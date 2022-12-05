https://ria.ru/20221205/skhron-1836480501.html
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 05.12.2022
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
Сотрудники полиции обнаружили в городе Мелитополь схрон с оружием, сообщили журналистам в ГУВД по Запорожской области. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:33
2022-12-05T17:33
2022-12-05T17:33
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в городе Мелитополь схрон с оружием, сообщили журналистам в ГУВД по Запорожской области."В ходе реализации оперативной информации уголовным розыском ГУВД по Запорожской области совместно с силовыми ведомствами было установлено, что в одном из гаражных кооперативов Мелитополя расположен тайник с оружием. При обследовании полицейскими гаражей, указанная информация подтвердилась и место хранения оружия было установлено", - сказал журналистам представитель ГУВД по Запорожской области.В ведомстве пояснили, что полицейские изъяли автоматическое оружие, а также пистолеты, гладкоствольное оружие, гранаты и патроны различного калибра, обмундирование украинских войск и перебитые номерные знаки на автомобиль."В настоящее время установлен владелец гаража, проводятся мероприятия по его задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ, санкции указанной статьи предусматривают максимальное лишение свободы от трёх до восьми лет", - отметил представитель ГУВД.
https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
ГУВД по Запорожской области обнаружило в Мелитополе схрон с оружием