https://ria.ru/20221205/shtraf-1836322203.html
В Пермском крае сотруднице УК назначили штраф за гибель мужчины
В Пермском крае сотруднице УК назначили штраф за гибель мужчины - РИА Новости, 05.12.2022
В Пермском крае сотруднице УК назначили штраф за гибель мужчины
Сотруднице управляющей компании из пермского Гремячинска суд назначил штраф за гибель коллеги, на которого обрушился неочищенный от снега козырек подъезда дома, РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:19
2022-12-05T09:19
2022-12-05T09:33
происшествия
жкх
пермь
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Сотруднице управляющей компании из пермского Гремячинска суд назначил штраф за гибель коллеги, на которого обрушился неочищенный от снега козырек подъезда дома, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.По данным ведомства, сотрудница управляющей компании Гремячинска не организовала работы по очистке кровель и козырьков подъездов домов от снега и наледи. В результате, 2 декабря 2021 года плита козырька подъезда одного из домов обрушилась на 49-летнего сотрудника ЖКХ. Мужчина скончался от полученных травм.Краевая прокуратура после инцидента сообщала, что указанный сотрудник приехал с рабочими к "опасному" многоквартирному дому для ремонта козырька."Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что женщина проходила по делу "об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека" ("в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). При этом, управляющую компанию, где работала подсудимая, суд также обязал выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего.
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836321877.html
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происшествия, жкх, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
09:19 05.12.2022 (обновлено: 09:33 05.12.2022)
В Пермском крае сотруднице УК назначили штраф за гибель мужчины
В Пермском крае сотруднице УК выписали штраф за гибель коллеги от упавшего козырька дома
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости.
Сотруднице управляющей компании из пермского Гремячинска суд назначил штраф за гибель коллеги, на которого обрушился неочищенный от снега козырек подъезда дома, сообщает пресс-служба
краевого следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, сотрудница управляющей компании Гремячинска не организовала работы по очистке кровель и козырьков подъездов домов от снега и наледи. В результате, 2 декабря 2021 года плита козырька подъезда одного из домов обрушилась на 49-летнего сотрудника ЖКХ. Мужчина скончался от полученных травм.
Краевая прокуратура после инцидента сообщала, что указанный сотрудник приехал с рабочими к "опасному" многоквартирному дому для ремонта козырька.
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина проходила по делу "об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека" ("в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). При этом, управляющую компанию, где работала подсудимая, суд также обязал выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего.