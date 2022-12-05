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Шольц обвинил Россию в имперском поведении - РИА Новости, 05.12.2022
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Шольц обвинил Россию в имперском поведении
Шольц обвинил Россию в имперском поведении - РИА Новости, 05.12.2022
Шольц обвинил Россию в имперском поведении
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны защищать свои ценности, но при этом не допустить нового разделения мира на блоки. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:42
2022-12-05T12:42
в мире
олаф шольц
россия
германия
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны защищать свои ценности, но при этом не допустить нового разделения мира на блоки."Мы должны защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. Но также мы должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки", - написал Шольц в статье для американского журнала Foreign Affairs. Он добавил, что для этого необходимо прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".При этом Шольц обвинил Россию в нарушении международного права и имперском поведении. В одном из фрагментов статьи с подзаголовком "Империя наносит ответный удар", который отсылает читателя к одноименному фильму из киносаги "Звездные войны", канцлер рассказывает о попытках ФРГ и Франции поддерживать функционирование минских соглашений."Но ревизионистская Россия сделала невозможной успехи дипломатии", - утверждает Шольц. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава".При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что выполнять минские соглашения публично отказался Киев. А экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал, что минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836355805.html
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в мире, олаф шольц, россия, германия, украина, нато
В мире, Олаф Шольц, Россия, Германия, Украина, НАТО
12:42 05.12.2022
 
Шольц обвинил Россию в имперском поведении

Шольц призвал Запад защищать свои ценности, но при этом избежать разделения мира на блоки

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны защищать свои ценности, но при этом не допустить нового разделения мира на блоки.
"Мы должны защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. Но также мы должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки", - написал Шольц в статье для американского журнала Foreign Affairs. Он добавил, что для этого необходимо прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 11:38
Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает
При этом Шольц обвинил Россию в нарушении международного права и имперском поведении. В одном из фрагментов статьи с подзаголовком "Империя наносит ответный удар", который отсылает читателя к одноименному фильму из киносаги "Звездные войны", канцлер рассказывает о попытках ФРГ и Франции поддерживать функционирование минских соглашений.
"Но ревизионистская Россия сделала невозможной успехи дипломатии", - утверждает Шольц. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава".
При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что выполнять минские соглашения публично отказался Киев. А экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал, что минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:24
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
 
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