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Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве
Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 05.12.2022
Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве
Специалисты завершают монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе, как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:29
2022-12-05T14:29
2022-12-05T14:29
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты завершают монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе, как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе. Как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводятся в несколько этапов: сначала специалисты отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами.Уточняется, что сейчас специалисты монтируют электротехническое оборудование – зайдя внутрь шара, горожане будут наблюдать светомузыкальное шоу. Размеры шара в высоту достигают 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Он состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность металлоконструкции – 5 километров."В общей сложности Москву к новогодним и рождественским праздникам украсят более 4 тысяч световых конструкций. Все они используются повторно", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, новый год, общество, комплекс городского хозяйства москвы, встреча нового года в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Встреча Нового года в России
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты завершают монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе, как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе. Как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводятся в несколько этапов: сначала специалисты отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами.
Уточняется, что сейчас специалисты монтируют электротехническое оборудование – зайдя внутрь шара, горожане будут наблюдать светомузыкальное шоу. Размеры шара в высоту достигают 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Он состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность металлоконструкции – 5 километров.
"В общей сложности Москву к новогодним и рождественским праздникам украсят более 4 тысяч световых конструкций. Все они используются повторно", - добавили в сообщении.