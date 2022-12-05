https://ria.ru/20221205/shar-1836412943.html

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 05.12.2022

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве

Специалисты завершают монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе, как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:29

2022-12-05T14:29

2022-12-05T14:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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общество

комплекс городского хозяйства москвы

встреча нового года в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты завершают монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе, как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе. Как и в прошлом году, праздничное украшение установили на Кутузовском проспекте", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводятся в несколько этапов: сначала специалисты отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами.Уточняется, что сейчас специалисты монтируют электротехническое оборудование – зайдя внутрь шара, горожане будут наблюдать светомузыкальное шоу. Размеры шара в высоту достигают 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Он состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность металлоконструкции – 5 километров."В общей сложности Москву к новогодним и рождественским праздникам украсят более 4 тысяч световых конструкций. Все они используются повторно", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221204/moskva-1836184699.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, новый год, общество, комплекс городского хозяйства москвы, встреча нового года в россии