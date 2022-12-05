https://ria.ru/20221205/sgu-1835929418.html

Российские ученые нашли недорогой способ проверки качества лекарств

Российские ученые нашли недорогой способ проверки качества лекарств - РИА Новости, 05.12.2022

Российские ученые нашли недорогой способ проверки качества лекарств

Ученые СГУ придумали, как сделать более простыми и недорогими методы проверки лекарственных препаратов, предотвращающих образование тромбов, на основе гепарина, РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:00

2022-12-05T09:00

2022-12-05T10:30

наука

навигатор абитуриента

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

университетская наука

россия

саратов

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836324562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a5aca0baeef93525638baaef89bc5fa.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ученые СГУ придумали, как сделать более простыми и недорогими методы проверки лекарственных препаратов, предотвращающих образование тромбов, на основе гепарина, чтобы эффективно выявлять опасные для пациентов изменения фрагментов полимерной цепи. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Computational and Theoretical Chemistry.Гепарин – природный полисахарид животного происхождения. Он широко используется в клинической практике в качестве антикоагулянтного препарата, который назначается пациентам при риске образования тромбов. Это вещество представляет собой биологическую матрицу со сложной и изменчивой структурой. В структурных фрагментах полимерной цепи могут происходить изменения, которые могут значительно влиять на биологическую роль всей молекулы, снижать эффективность лекарственных препаратов и даже причинять вред здоровью.В 2008 году в США лекарство на основе гепарина с примесью близкого по структуре аналога этого вещества стало причиной смерти 80 человек. После этого случая фармацевтические компании внедрили в производство эффективные, но трудоемкие и дорогостоящие инструментальные методы для рутинного анализа гепарина. Это значительно осложнило сертификацию качества препаратов.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского придумали, как использовать компьютерное моделирование при рутинном анализе гепарина недорогим и широкодоступным методом инфракрасной спектроскопии.По их мнению, замена трудоемких и дорогостоящих экспериментальных методов проверки позволит существенно сократить расход реактивов и длительность анализа и поможет решить проблему аналитического контроля качества гепарина и препаратов на его основе.Исследователи провели теоретический расчет спектров отдельных дисахаридных фрагментов гепарина в инфракрасной (ИК) области спектра методами квантовой химии. Они установили взаимосвязь между структурой гепарина и его свойствами.Исследование сотрудников СГУ стало продолжением серии работ, посвященных применению методов компьютерного моделирования для определения качества гепарина спектральными методами. Ранее авторы установили, что применение методов машинного обучения для анализа ИК-спектральных данных позволяет разделить образцы гепарина на отдельные группы.Ученые выполняли моделирование фрагментов гепарина и их ИК-спектров с помощью методов квантовой химии, расчеты проводили на базе кластера СГУ. Для оценки зависимостей в данных использовали достаточно простые алгоритмы машинного обучения.Сегодня ученые СГУ продолжают моделирование более крупных структурных фрагментов гепарина, а также теоретическое исследование ЯМР-спектров этого вещества. Полученные фундаментальные данные лягут в основу дальнейших прикладных исследований по анализу лекарственных препаратов.Исследование выполнено при поддержке Российского фонда научных исследований. Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Химия и новые материалы" программы "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html

https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , университетская наука, россия, саратов, медицина