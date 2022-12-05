https://ria.ru/20221205/sbu-1836387569.html

В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области

В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области - РИА Новости, 05.12.2022

В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области

Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:19

2022-12-05T13:19

2022-12-05T13:45

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области. В частности речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что правоохранительные органы осуществляют осмотр территории и помещений для "нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту".Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, служба безопасности украины, полтавская область, московский патриархат, украинская православная церковь, ровненская область