Рейтинг@Mail.ru
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/sbu-1836387569.html
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области - РИА Новости, 05.12.2022
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области
Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:19
2022-12-05T13:45
в мире
украина
служба безопасности украины
полтавская область
московский патриархат
украинская православная церковь
ровненская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833566095_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f4611c2002198a296358519cb7613b69.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области. В частности речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что правоохранительные органы осуществляют осмотр территории и помещений для "нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту".Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835668771.html
украина
полтавская область
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833566095_76:0:1853:1333_1920x0_80_0_0_2c1d9b69fa41602327550985466b26c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, полтавская область, московский патриархат, украинская православная церковь, ровненская область
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Полтавская область, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Ровненская область
13:19 05.12.2022 (обновлено: 13:45 05.12.2022)
 
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области

СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ в Полтавской области

© Фото : Академия СБУАкадемия СБУ
Академия СБУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Академия СБУ
Академия СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области. В частности речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сотрудники СБУ проводят обыск в монастыре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 15:12Религия
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в подрывной деятельности
Отмечается, что правоохранительные органы осуществляют осмотр территории и помещений для "нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту".
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:40Религия
СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке русского мира
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныПолтавская областьМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьРовненская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала