https://ria.ru/20221205/sbu-1836387569.html
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области - РИА Новости, 05.12.2022
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области
Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:19
2022-12-05T13:19
2022-12-05T13:45
в мире
украина
служба безопасности украины
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украинская православная церковь
ровненская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области. В частности речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что правоохранительные органы осуществляют осмотр территории и помещений для "нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту".Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, полтавская область, московский патриархат, украинская православная церковь, ровненская область
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Полтавская область, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Ровненская область
13:19 05.12.2022 (обновлено: 13:45 05.12.2022)
В СБУ заявили о проверках на объектах УПЦ в Полтавской области
СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ в Полтавской области
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Служба безопасности Украины заявила
о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области. В частности речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что правоохранительные органы осуществляют осмотр территории и помещений для "нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту".
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области
. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата
, и книги, обличающие украинских раскольников.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.