https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836437331.html

Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции

Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции - РИА Новости, 05.12.2022

Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции

Москва настоятельно призывает американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции, заявил министр... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:31

2022-12-05T15:31

2022-12-05T15:46

россия

сша

сергей лавров

иран

в мире

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва настоятельно призывает американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вашингтон так и не отказался от политики "максимального давления" применительно к ядерной сделке с Ираном. Настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции и обеспечить неукоснительное выполнение резолюции 2231 СБ ООН. Такой шаг открыл бы путь к встречной "разморозке" Тегераном своих добровольных обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе – ред.)", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

https://ria.ru/20221204/svpd-1836190258.html

россия

сша

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, сергей лавров, иран, в мире, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), москва