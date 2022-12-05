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Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции - РИА Новости, 05.12.2022
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Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции
Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции - РИА Новости, 05.12.2022
Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции
Москва настоятельно призывает американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции, заявил министр... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:31
2022-12-05T15:46
россия
сша
сергей лавров
иран
в мире
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва настоятельно призывает американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вашингтон так и не отказался от политики "максимального давления" применительно к ядерной сделке с Ираном. Настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции и обеспечить неукоснительное выполнение резолюции 2231 СБ ООН. Такой шаг открыл бы путь к встречной "разморозке" Тегераном своих добровольных обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе – ред.)", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
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россия, сша, сергей лавров, иран, в мире, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), москва
Россия, США, Сергей Лавров, Иран, В мире, ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Москва
15:31 05.12.2022 (обновлено: 15:46 05.12.2022)
 
Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции

Глава МИД Лавров призвал США отменить все незаконные антииранские санкции

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва настоятельно призывает американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вашингтон так и не отказался от политики "максимального давления" применительно к ядерной сделке с Ираном. Настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции и обеспечить неукоснительное выполнение резолюции 2231 СБ ООН. Такой шаг открыл бы путь к встречной "разморозке" Тегераном своих добровольных обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе – ред.)", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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РоссияСШАСергей ЛавровИранВ миреООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Москва
 
 
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