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В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам - РИА Новости, 05.12.2022
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В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам
Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:06
экономика
германия
россия
евросоюз
олаф шольц
дмитрий песков
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда."Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине", - сказал Песков.
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экономика, германия, россия, евросоюз, олаф шольц, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Экономика, Германия, Россия, Евросоюз, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
13:05 05.12.2022 (обновлено: 13:06 05.12.2022)
 
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам

Песков: антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда.
"Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине", - сказал Песков.
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ЭкономикаГерманияРоссияЕвросоюзОлаф ШольцДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииСанкцииРеакция на санкции
 
 
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