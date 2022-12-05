https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836383668.html
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам
Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:06
экономика
германия
россия
евросоюз
олаф шольц
дмитрий песков
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда."Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221203/germanii-1836092135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, евросоюз, олаф шольц, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Экономика, Германия, Россия, Евросоюз, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
13:05 05.12.2022 (обновлено: 13:06 05.12.2022)
В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам
Песков: антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии