https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836383668.html

В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам

В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам - РИА Новости, 05.12.2022

В Кремле призвали не умалчивать вред, который санкции наносят европейцам

Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:05

2022-12-05T13:05

2022-12-05T13:06

экономика

германия

россия

евросоюз

олаф шольц

дмитрий песков

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ, это очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда."Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221203/germanii-1836092135.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, евросоюз, олаф шольц, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции