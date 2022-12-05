https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836382928.html
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить, так как... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:02
2022-12-05T13:02
2022-12-05T13:06
экономика
олаф шольц
германия
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить, так как специалисты видят процесс адаптации страны к этим условиям.Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда."Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олаф шольц, германия, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Олаф Шольц, Германия, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
13:02 05.12.2022 (обновлено: 13:06 05.12.2022)
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций
Песков заявил о готовности поспорить со словами Шольца об эффективности санкций