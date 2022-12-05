https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836382928.html

В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций

В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций - РИА Новости, 05.12.2022

В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить, так как... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:02

2022-12-05T13:02

2022-12-05T13:06

экономика

олаф шольц

германия

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить, так как специалисты видят процесс адаптации страны к этим условиям.Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда."Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

германия

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, олаф шольц, германия, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии