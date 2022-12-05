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Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает - РИА Новости, 05.12.2022
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Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает
Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает - РИА Новости, 05.12.2022
Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает
Эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:38
2022-12-05T11:38
олаф шольц
россия
европа
нато
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.По словам Шольца, "наше послание Москве ясно: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО". По мнению канцлера, российский лидер Владимир Путин ошибся, когда предположил, что действия на Украине приведут "к обострению отношений между его противниками"."На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия", - заявил Шольц.В Минэкономразвития РФ ранее заявили, что процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций.Шольц добавил, что с самого начала кризиса "было ясно, что эти санкции придется сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе", Москва должна "понять, что ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения".В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html
https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836327666.html
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олаф шольц, россия, европа, нато, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, германия
Олаф Шольц, Россия, Европа, НАТО, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Германия
11:38 05.12.2022
 
Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает

Шольц: эффективность санкций против России возрастает, их придется долго сохранять

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Эффективность санкций против России все возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.
Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
По словам Шольца, "наше послание Москве ясно: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО". По мнению канцлера, российский лидер Владимир Путин ошибся, когда предположил, что действия на Украине приведут "к обострению отношений между его противниками".
"На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия", - заявил Шольц.
В Минэкономразвития РФ ранее заявили, что процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий, страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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В Европе обсудили подготовку нового пакета санкций против России
Шольц добавил, что с самого начала кризиса "было ясно, что эти санкции придется сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе", Москва должна "понять, что ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения".
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Запад намерен экспроприировать российскую собственность
 
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