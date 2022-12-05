https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836327666.html
В Европе обсудили подготовку нового пакета санкций против России
В Европе обсудили подготовку нового пакета санкций против России - РИА Новости, 05.12.2022
В Европе обсудили подготовку нового пакета санкций против России
Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в список могут войти 180 позиций, в том числе в сфере... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:45
2022-12-05T09:45
2022-12-05T09:45
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в список могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа, сообщает европейское издание Politico.Как сообщили дипломатические источники, существует уверенность, что соглашение по антироссийским санкциям может быть достигнуто относительно быстро, возможно, до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221204/inflyatsiya-1836239649.html
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владимир путин, россия, европа, украина, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, В мире
В Европе обсудили подготовку нового пакета санкций против России
Politico: страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России