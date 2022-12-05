https://ria.ru/20221205/sammit-1836484012.html
Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы
Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы - РИА Новости, 05.12.2022
Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что на предстоящем во вторник саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране санкции против России станут одной из главных тем РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:43
2022-12-05T17:43
2022-12-05T17:43
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что на предстоящем во вторник саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране санкции против России станут одной из главных тем с учетом отказа официального Белграда их поддержать.Сербский президент заявил в понедельник, что после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и консультаций с членами правительства принял решение принять участие в саммите ЕС – Западные Балканы в столице Албании.Ранее он заявлял, что поддержит санкции по отношению к РФ только если над Сербией будет висеть "Дамоклов меч", но пока он не видит такой опасности.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221205/sammit-1836365309.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, александр вучич
В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александр Вучич
Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы
Вучич: антироссийские санкции станут главной темой саммита ЕС – Западные Балканы
БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что на предстоящем во вторник саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране санкции против России станут одной из главных тем с учетом отказа официального Белграда их поддержать.
Сербский президент заявил в понедельник, что после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и консультаций с членами правительства принял решение принять участие в саммите ЕС – Западные Балканы в столице Албании.
"Несмотря на то, что тема – Западные Балканы, знаю, что как минимум 20 из них начнут говорить о санкциях по отношению к России, о проблеме Косово неадекватным образом. Может быть, мои соратники правы, когда говорят – лучше пусть услышат хотя бы один ответ, чем не услышат ни одного", - сказал сербский лидер журналистам.
Ранее он заявлял, что поддержит санкции по отношению к РФ только если над Сербией будет висеть "Дамоклов меч", но пока он не видит такой опасности.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.