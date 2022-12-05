https://ria.ru/20221205/sammit-1836484012.html

Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы

Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы - РИА Новости, 05.12.2022

Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что на предстоящем во вторник саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране санкции против России станут одной из главных тем РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:43

2022-12-05T17:43

2022-12-05T17:43

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

александр вучич

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БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что на предстоящем во вторник саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране санкции против России станут одной из главных тем с учетом отказа официального Белграда их поддержать.Сербский президент заявил в понедельник, что после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и консультаций с членами правительства принял решение принять участие в саммите ЕС – Западные Балканы в столице Албании.Ранее он заявлял, что поддержит санкции по отношению к РФ только если над Сербией будет висеть "Дамоклов меч", но пока он не видит такой опасности.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221205/sammit-1836365309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, александр вучич