https://ria.ru/20221205/sammit-1836365309.html

На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник

На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 05.12.2022

На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник

Участники саммита ЕС и стран Западных Балкан, который пройдет 6 декабря в столице Албании Тиране, подтвердят цель по расширению ЕС и движение в союз стран... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:03

2022-12-05T12:03

2022-12-05T12:03

в мире

владимир путин

россия

албания

тирана (город)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Участники саммита ЕС и стран Западных Балкан, который пройдет 6 декабря в столице Албании Тиране, подтвердят цель по расширению ЕС и движение в союз стран Западных Балкан, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы продолжим делать акцент на процессе расширения. Рассмотрим, что можно сделать для его ускорения", - сообщил он.По словам европейского чиновника, ЕС также планирует призвать "всех присоединиться к внешней политике Евросоюза, прежде всего к тому, что касается соблюдения санкций Евросоюза" в отношении России.Участвовать в саммите приглашены все 27 стран Евросоюза и государства Западных Балкан. В числе тем, которые будут обсуждаться на саммите, значится также противодействие иностранному вмешательству, проблемы миграции, борьба с терроризмом и оргпреступностью.Ожидается, что по итогам саммита, который впервые пройдет в регионе Западных Балкан, будет принята декларация.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836327666.html

https://ria.ru/20221205/makron-1836315849.html

россия

албания

тирана (город)

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в мире, владимир путин, россия, албания, тирана (город), евросоюз