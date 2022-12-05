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На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 05.12.2022
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На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник
На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 05.12.2022
На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник
Участники саммита ЕС и стран Западных Балкан, который пройдет 6 декабря в столице Албании Тиране, подтвердят цель по расширению ЕС и движение в союз стран... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:03
2022-12-05T12:03
в мире
владимир путин
россия
албания
тирана (город)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Участники саммита ЕС и стран Западных Балкан, который пройдет 6 декабря в столице Албании Тиране, подтвердят цель по расширению ЕС и движение в союз стран Западных Балкан, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы продолжим делать акцент на процессе расширения. Рассмотрим, что можно сделать для его ускорения", - сообщил он.По словам европейского чиновника, ЕС также планирует призвать "всех присоединиться к внешней политике Евросоюза, прежде всего к тому, что касается соблюдения санкций Евросоюза" в отношении России.Участвовать в саммите приглашены все 27 стран Евросоюза и государства Западных Балкан. В числе тем, которые будут обсуждаться на саммите, значится также противодействие иностранному вмешательству, проблемы миграции, борьба с терроризмом и оргпреступностью.Ожидается, что по итогам саммита, который впервые пройдет в регионе Западных Балкан, будет принята декларация.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836327666.html
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в мире, владимир путин, россия, албания, тирана (город), евросоюз
В мире, Владимир Путин, Россия, Албания, Тирана (город), Евросоюз
12:03 05.12.2022
 
На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник

Источник: участники саммита в Албании обсудят расширение Евросоюза, миграцию и терроризм

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Участники саммита ЕС и стран Западных Балкан, который пройдет 6 декабря в столице Албании Тиране, подтвердят цель по расширению ЕС и движение в союз стран Западных Балкан, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы продолжим делать акцент на процессе расширения. Рассмотрим, что можно сделать для его ускорения", - сообщил он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 09:45
В Европе обсудили подготовку нового пакета санкций против России
По словам европейского чиновника, ЕС также планирует призвать "всех присоединиться к внешней политике Евросоюза, прежде всего к тому, что касается соблюдения санкций Евросоюза" в отношении России.
Участвовать в саммите приглашены все 27 стран Евросоюза и государства Западных Балкан. В числе тем, которые будут обсуждаться на саммите, значится также противодействие иностранному вмешательству, проблемы миграции, борьба с терроризмом и оргпреступностью.
Ожидается, что по итогам саммита, который впервые пройдет в регионе Западных Балкан, будет принята декларация.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:30
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы
 
В миреВладимир ПутинРоссияАлбанияТирана (город)Евросоюз
 
 
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