https://ria.ru/20221205/rwe-1836461282.html

RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками

RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками - РИА Новости, 05.12.2022

RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками

Энергетический концерн RWE инициировал арбитражное разбирательство против "Газпрома" для возмещения ущерба за перебои с поставками голубого топлива, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:51

2022-12-05T16:51

2022-12-05T22:08

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БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Энергетический концерн RWE инициировал арбитражное разбирательство против "Газпрома" для возмещения ущерба за перебои с поставками голубого топлива, сообщил портал Handelsblatt со ссылкой на немецкую компанию."Российская компания "Газпром" должна быть готова к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии. Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", — говорится в публикации.В конце ноября немецкий импортер газа Uniper подал в международный арбитражный суд на "Газпром экспорт". Ранее национализированная немецкими властями компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных из-за объемов газа, которые российский экспортер не поставил с июня. Понесенные убытки Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро."Газпром экспорт", в свою очередь, сообщил, что изучает полученное исковое заявление и будет защищать свои интересы. Компания не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.Правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а также к трехкратному росту цен на голубое топливо.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221205/gaz-1836370363.html

https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

rwe, газпром, в мире, экономика, германия, россия, uniper