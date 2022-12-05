https://ria.ru/20221205/rwe-1836461282.html
RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками
RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками - РИА Новости, 05.12.2022
RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками
Энергетический концерн RWE инициировал арбитражное разбирательство против "Газпрома" для возмещения ущерба за перебои с поставками голубого топлива, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:51
2022-12-05T16:51
2022-12-05T22:08
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БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Энергетический концерн RWE инициировал арбитражное разбирательство против "Газпрома" для возмещения ущерба за перебои с поставками голубого топлива, сообщил портал Handelsblatt со ссылкой на немецкую компанию."Российская компания "Газпром" должна быть готова к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии. Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", — говорится в публикации.В конце ноября немецкий импортер газа Uniper подал в международный арбитражный суд на "Газпром экспорт". Ранее национализированная немецкими властями компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных из-за объемов газа, которые российский экспортер не поставил с июня. Понесенные убытки Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро."Газпром экспорт", в свою очередь, сообщил, что изучает полученное исковое заявление и будет защищать свои интересы. Компания не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.Правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а также к трехкратному росту цен на голубое топливо.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221205/gaz-1836370363.html
https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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rwe, газпром, в мире, экономика, германия, россия, uniper
RWE, Газпром, В мире, Экономика, Германия, Россия, Uniper
16:51 05.12.2022 (обновлено: 22:08 05.12.2022)
RWE потребовала от "Газпрома" возместить ущерб за перебои с поставками
Немецкий концерн RWE подал иск к "Газпрому" из-за перебоев с поставками газа
БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости.
Энергетический концерн RWE инициировал арбитражное разбирательство против "Газпрома" для возмещения ущерба за перебои с поставками голубого топлива, сообщил портал Handelsblatt
со ссылкой на немецкую компанию.
"Российская компания "Газпром" должна быть готова к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии. Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", — говорится в публикации.
В конце ноября немецкий импортер газа Uniper
подал в международный арбитражный суд на "Газпром экспорт". Ранее национализированная немецкими властями компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных из-за объемов газа, которые российский экспортер не поставил с июня. Понесенные убытки Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
"Газпром экспорт", в свою очередь, сообщил, что изучает полученное исковое заявление и будет защищать свои интересы. Компания не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.
Правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а также к трехкратному росту цен на голубое топливо.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.